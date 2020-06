Hay cosas que aún falta descubrir de la Xbox Series X y la PS5, las consolas de las compañías Microsoft y Sony, respectivamente. Los foros especializados, sin embargo, recurrieron a un elemento muy interesante para saber las dimensiones de ambas consolas: el puerto USB.

La mejor manera de saber las dimensiones de la PS5 y Xbox Series X es usando el tamaño de los puertos USB frontales, debido a que sus proporciones son universales.

Una gráfica que se ha vuelto tendencia en redes sociales compara todas las consolas de Xbox y PlayStation hasta la futura generación.

Dimensiones de la Xbox y PlayStation

Todo indica que la PS5 será considerablemente más alta que Xbox Series X. En el caso de PlayStation, la quinta edición de la consola es la más alta de todas, mientras que la Xbox Series X será casi del mismo alto que la 360.

XBOX | Nueva versión

Mientras todos aguardan por más noticias de la PS5, la nueva Xbox Series X aún tiene un par de cosas por ofrecer. Nuevas pistas indicarían que la consola de Microsoft tendría una versión barata.

Un usuario de Twitter, identificado como @XB1_HexDecimal, publicó varias menciones a algo llamado “Xbox Lockhart” en la librería de sistemas de Windows 10, listada junto a “Xbox Anaconda”, nombre clave de la Series X. Lockhart, según rumores previos, viene a ser el seudónimo de la versión más económica de la Xbox.

Microsoft estaría planeando repetir la estrategia de la Xbox One, que tiene una versión más potente llamada Xbox One X y su versión económica Xbox One S. ¿Veremos la misma fórmula con la nueva Xbox Series X?