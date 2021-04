Nada mejor que un juego gratis para Xbox y así sacar provecho a la nueva consola de Microsoft, la Xbox Series S/X. Te contamos cuáles son los títulos que podrás jugarse sin costo alguno gracias al sistema de suscripción.

Los usuarios del Xbox Live with Gold publicó la lista de los cuatro juegos que estarán disponibles para los propietarios de las consolas Xbox Series X/S, Xbox One y Xbox 360. Ten en cuenta la fecha de su publicación para no perder así la oportunidad de horas de diversión.

Xbox Series X/S y Xbox One

Vikings: Wolves of Midgard (disponible entre el 1 y 30 de abril)

Truck Racing Championship (disponible entre el 16 de abril y el 15 de mayo)

Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Dark Void (disponible entre el 1 y 15 de abril)

Hard Corps: Uprising (disponible entre el 16 y 30 de abril)

Ten en cuenta que los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad. No hay pierde si cuentas con la consola de nueva generación de Microsoft.

XBOX COMPRARÍA DISCORD

Según reporta el medio Bloomberg, Microsoft y Xbox estarían negociando la compra de Discord por más de 10 mil millones de dólares. Recordemos que este mismo medio reportó la compra de Bethesda a manos de Microsoft por 7,5 millones de dólares.

En los últimos años, Discord se ha revalorizado por su capacidad de conectar directamente a las diferentes comunidades de videojuegos. Cuenta con un apartado de explorar y básicamente cualquier juego está allí presente para darle más herramientas sociales sus jugadores.

Su compra por otra gran empresa era cuestión de tiempo. No obstante, en la web de economía se afirma que no es solo Microsoft la que está detrás de la compra de Discord, simplemente “el acuerno de es inminente”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.