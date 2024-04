Amazon Games ha lanzado oficialmente la quinta temporada del exitoso MMO New World. En la Temporada 5, Season of the Guardian, los jugadores podrán experimentar por fin la esperada conclusión de la Búsqueda de la Historia Principal y unirse a varios eventos estacionales de tiempo limitado, como Floración de Primavera y La Venganza del Conejo. Los jugadores que posean la expansión Rise of the Angry Earth también podrán sumergirse en una nueva Prueba de Temporada repleta de acción, varios artefactos nuevos y otros desafíos de tiempo limitado para adquirir cosméticos, consumibles y otras recompensas exclusivas.

Los jugadores de New World que posean la expansión Rise of the Angry Earth pueden esperar varias adiciones emocionantes con el lanzamiento de la Temporada 5, incluyendo:

Nueva Prueba de Temporada: Season of the Guardia n se estrena con una nueva Season Trial llena de acción: Forja de Runas de Invierno . Los jugadores con la habilidad suficiente para completar la prueba pueden unirse a un máximo de 10 jugadores de nivel máximo y unirse para superar puzles de runas, matar a un constructo de hielo y mucho más para recibir recompensas exclusivas.

Todos los jugadores de New World pueden participar en nuevos eventos y oportunidades de temporada, entre los que se incluyen:

Nuevo Pase de Temporada: Un nuevo Viaje de Temporada se estrena junto a una nueva Tarjeta de Actividad , Desafíos y recompensas que incluyen cosméticos y consumibles.

Un nuevo Viaje de Temporada se estrena junto a una nueva , y recompensas que incluyen cosméticos y consumibles. La venganza de los conejos: La plaga de conejos ha vuelto una vez más a New World es más peligrosa que nunca. Ayuda a eliminar la plaga para conseguir recompensas de evento únicas y ten cuidado con las explosiones mientras cazas.

La plaga de conejos ha vuelto una vez más a es más peligrosa que nunca. Ayuda a eliminar la plaga para conseguir recompensas de evento únicas y ten cuidado con las explosiones mientras cazas. Compatibilidad con Gamepad: Los jugadores que prefieran aventurarse equipados con su mando de juego favorito en la mano pueden esperar el próximo lanzamiento de la compatibilidad con mandos para New World.

Además, los jugadores podrán volver pronto a Afloramiento Primaveral, a partir del 10 de abril, el Tiempo del Despertar llega de nuevo, llamando a sus hijos a compartir un antiguo secreto capaz de conceder la verdadera libertad. Los jugadores podrán ayudar a Bloom Herald a desvelar los misterios del etéreo Wispybloom y colorear las recompensas de temporada de Springtide.