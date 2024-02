Estamos en una época muy interesante, en donde no solo observamos la proliferación de los videojuegos como servicio, sino que poco a poco aparecen membresías mensuales que buscan convertirse en una alternativa importante para los jugadores.

Lo primero

Si bien Xbox Game Pass es quien domina ese sector, Ubisoft nos presenta Ubisoft+, su propio servicio que busca hacerse un lugar entre los grandes. De inicio, encontramos que este servicio se agrega de forma muy similar a las demás: tenemos una página exclusiva en donde activaremos el servicio y a partir de aquí es donde empieza la magia.

El primer detalle que encontramos, luego de habernos suscrito (aquí te decímos cómo hacerlo) es el precio, si bien los 18$ de precio inicial puede ser muy elevado, debemos entender que existen 2 subscripciones en el servicio: premium y classic. Principalmente, la diferencia es que la versión premium tiene los juegos de Ubisoft de lanzamiento, como el reciente Prince of Persia: The Lost Crown, que se convirtió en el abanderado de la marca francesa para esta parte del año.

El servicio ya se encuentra disponible para nuestro mercado.

La opción Classic, que es más barata (10$), cuenta con una selección predeterminada de títulos lo que la hace muy similar a Game Pass Core e incluye juegos lanzados hasta 2022. Esta opción, si bien es económica, creo que la falta de juegos exclusivos que vemos en la versión Premium hace que sea una opción muy por debajo de la principal.

Otro detalle importante es que los títulos serán agregados a nuestra cuenta desde la página de Ubisoft. Esto quiere decir que no veremos los juegos disponibles en nuestra cuenta hasta que sean agregados de forma manual.

Conexión

También intenté hacer que los juegos instalados, como Prince of Persia, puedan ser ejecutados si uno no se está conectado a internet, y asumo que por temas de validación de licencias y de servicio esto no ha sido posible.

Variedad

La selección de juegos es bastante interesante ya que si bien Ubisoft domina el catálogo, podemos encontrar muchos juegos independientes y próximamente juegos de Blizzard. Con el buen uso de licencias, no dudo que pueda ser una alternativa más que competitiva, sabiendo el enfoque actual de la compañía para sus juegos originales.

Gran parte de su potencial viene de poder utilizar el servicio en consolas Xbox (próximamente en PlayStation) pero contando que hay varios juegos de Ubisoft dentro del Xbox Game Pass, como el recién llegado al servicio Assassins Creed Valhalla, puede hacer que pensemos bien elegir Ubisoft+ por encima de Game Pass Ultimate que incluye muchísimas más opciones.

Detalle

Cabe decir que para su salida en PlayStation, también encontraremos al servicio con un Bundle con las suscripción de Sony, por lo que quizás por un precio competitivo, podamos obtener el servicio como un adicional. Lamentablemente, solo Ubisoft+ Classic, por lo que no debemos ilusionarnos con jugar los originales de Ubisoft, al menos de salida.

Conclusión

Ubisoft está aquí y no podemos negar que es una opción que busca hacerse un lugar. El problema es que no encuentro un enganche mayor a otros servicios. Quizás con un precio más competitivo para el servicio premium puede ser diferente. También está claro que muchos jugadores solo prefieren un videojuego para un solo jugador y al terminarlo, seguir con otro, por lo que para los que gustan jugar un Assassins Creed de salida, terminarlo y saltar a otro, aquí podría haber una opción.

Ubisoft es una opción más que interesante y eso es lo que hace que los demás servicios puedan mejorar. Si bien este modelo puede ser más beneficioso para cierto tipos de gamers, es de celebrar que exista una forma económica de disfrutar el gran catálogo de Ubisoft.