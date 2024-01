La próxima edición del draft en la Américas Kings League Santander está a punto de llevarse a cabo, donde se revelarán los 120 jugadores base que participarán en la competición. En este primer draft de la liga, el orden de selección de los equipos se determinará de manera aleatoria mediante un sorteo que se llevará a cabo al inicio del evento. Los invitados especiales encargados de llevar a cabo este sorteo serán Sofía Reyes e Iván Zamorano, quienes desempeñarán un papel fundamental en la asignación de los jugadores a los 12 equipos participantes.

Si no estás muy enterado de cómo funciona la Américas Kings League Santander, tranquilo porque aquí te explicaremos toda la dinámica para que disfrutes de la transmisión. Primero deberás entender la lógica de las rondas y la confección de los equipos. Recuerda que el streamer peruano Zeein será parte del evento como presidente de Persas FC.

Dinámica del Draft de Américas Kings League Santander

Ronda 1 – Los presidentes eligen a 1 jugador

Ronda 2 – Los presidentes eligen a 1 jugador

Ronda 3 – Los presidentes eligen a 1 jugador

Rondas 4 – Los presidentes eligen a 3 jugadores

Ronda 5 – Los presidentes eligen a 1 jugador (se puede aplicar la carta “robo”)

Ronda 6 – Los presidentes eligen a 1 jugador (se puede aplicar la carta “robo”)

Ronda 7 – Los presidentes eligen a 1 jugador (se puede aplicar la carta “robo”)

Ronda 8 – Los presidentes eligen a 1 jugador (libre)

En cada ronda, los presidentes contarán con 20 segundos para su elección. En caso de no escoger en ese lapso, su turno será aplazado hasta el final de esa ronda. A partir de la ronda 2, el último equipo en elegir en la ronda 1 será el primero en la ronda 2. Cada ronda cambiará sucesivamente.

En la ronda 4, los presidentes tendrán 60 segundos para anunciar a sus 3 jugadores elegidos. Dicho periodo de elección comenzará con el lugar 12 del sorteo inicial, al corresponder la ronda 4 del draft.

En el draft habrá cartas especiales que podrían cambiar el destino de un jugador, por ejemplo, la carta “Robo” permite que los presidentes le arrebaten un jugador a otro equipo, mientras que la regla “Bandera Manda” dará preferencia a los equipos no sede, cuyos presidentes no son mexicanos, para que puedan quedarse con un jugador de su nacionalidad.

De la quinta a la séptima ronda, los equipos pueden usar la carta “Robo”. Durante su turno, en cada una de estas rondas, los presidentes podrán “robar” a jugadores que ya se encuentren seleccionados por otro equipo dentro de las rondas 4, 5, 6 y 7, por lo que no podrán robar jugadores elegidos en los turnos 1, 2 y 3, así como tampoco podrán robar porteros.

Otra restricción de la carta “Robo” es que los equipos no pueden robar a jugadores extranjeros que ya hayan sido elegidos por equipos que correspondan con su nacionalidad.

Por su parte, “Bandera manda” aplica para defender a jugadores de la nacionalidad que representa su equipo y que hayan sido previamente seleccionados. Por ello, los equipos sede no pueden aplicar esta carta con otros equipos sede (Club de Cuervos, Olimpo United, Peluche Caligari y Raniza FC), pero sí pueden usarla en contra de equipos no sede (Atlético Parceros FC, Galácticos del Caribe, Los Aliens, Los Chamos FC, Muchachos FC, Persas FC, Real Titán y West Santos FC).

Finalmente, los equipos no sede que no tengan jugadores de su nacionalidad, podrán usar la regla “Bandera manda” sólo una vez para defender a jugadores no sede.

También habrá la posibilidad de realizar contrarrobos con la intención de que los presidentes puedan recuperar un jugador que haya sido robado por otro equipo.

De esta manera, aunque un jugador haya sido elegido en la cuarta ronda, es posible que sea fichado por otro equipo en las últimas rondas. Gracias a los robos y a la regla “Bandera Manda”, el draft será muy dinámico, por lo que los presidentes y sus directores técnicos tendrán que elaborar una buena estrategia para quedarse con los jugadores ideales para sus equipos.

Cómo ver el Draft de Américas Kings League Santander

El evento está programado para el martes 16 de enero a las 5:30 pm (GMT-6). Podrás ver la transmisión en vivo en el canal de Twitch oficial de la competencia, o a través del canal de YouTube oficial. También puedes seguir el draft a través de Instagram: @kingsleagueamericas, X: @kingsleague_am, TikTok: @kingsleagueamericas y Facebook: @kingsleagueasantander.

Horarios de transmisión de Américas Kings League Santander

Perú, Ecuador y Colombia - 6:30 pm.

Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina - 8:30 pm.

Bolivia y Venezuela - 7.30 pm.

México - 5.30 pm.