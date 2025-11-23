El capitán histórico vuelve a ponerse la cinta, pero esta vez lo hará en un escenario completamente diferente y digital. Paolo Guerrero ha sorprendido al mundo del deporte y del entretenimiento al confirmar que asumirá un nuevo rol de liderazgo en la Selección Peruana. El ‘Depredador’, acostumbrado a las batallas en el césped tradicional, dará el salto al formato que ha cautivado a las nuevas generaciones, llevando la bandera nacional a una competición que reunirá a leyendas del fútbol mundial y a los creadores de contenido más influyentes del planeta.

Esta noticia bomba confirma que Guerrero será el presidente de la Selección Peruana en la próxima Kings World Cup Nations. El delantero de Alianza Lima compartirá el liderazgo con el streamer AndySane, sumándose oficialmente al universo creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

El origen de este fenómeno se remonta al año 2022, cuando el exfutbolista español Gerard Piqué, en conjunto con influencers de renombre mundial como su compatriota Ibai Llanos, crearon la Kings League. Este torneo de fútbol 7, con reglas innovadoras, rompió los esquemas tradicionales del deporte rey, captando una nueva audiencia en el streaming.

Perú ha tenido representación en la Kings League en los últimos años con el Persas FC. (Foto: Difusión)

La presencia peruana en este ecosistema no es nueva, pues dos años después del lanzamiento original, se desarrolló una versión para el continente americano. En dicha expansión, Perú estuvo presente teniendo como presidente al streamer AndySane. El creador de contenido formó su equipo bajo el nombre de Persas FC, disputando diversos cotejos en México contra escuadras de otros youtubers de la región.

El recorrido de la franquicia peruana ha tenido momentos destacados, siendo uno de los más importantes su participación en la Kings League World Cup. Este evento, celebrado en el Cupra Arena en Francia, vio al equipo peruano competir internacionalmente, donde Perú sumó 1 victoria y 2 derrotas.

Lo que lo dejó sin chances de avanzar en dicho torneo pero que dejó a la expectativa lo que ahora puede hacer el delantero Paolo Guerrero como presidente del equipo, que empezará a buscar a sus nuevas piezas para la próxima competición. Y es que dicho anuncio reciente ha elevado la expectativa a un nivel superior.

Como presidente, el ‘Depredador’ no solo busca aportar con su imagen, sino su jerarquía y conocimiento del juego para gestionar al equipo que representará a Perú, fusionando la audiencia del fútbol tradicional con la del streaming. Sin embargo, se desconoce si participará al 100% pues está a un paso de renovar con Alianza Lima.

Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo y cómo se jugará la Kings World Cup Nations?

La segunda edición de la Kings World Cup Nations se disputará entre el 3 y el 17 de enero del 2026, y la ciudad elegida ha sido São Paulo, Brasil. Guerrero es un ídolo absoluto en tierras brasileñas tras su paso exitoso por Corinthians, Flamengo e Internacional, lo que asegura un apoyo masivo.

El nivel de competencia en los palcos será tan alto como en la cancha. Paolo Guerrero compartirá el cartel de presidentes con figuras mundiales que también liderarán a sus países. Se ha confirmado la presencia de leyendas como Sergio ‘Kun’ Agüero, Ronaldo Nazario, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, James Rodríguez y Robert Lewandowski, garantizando un espectáculo de élite.

En cuanto al formato deportivo, la Kings World Cup Nations 2026 contará con veinte selecciones participantes, las cuales se dividirán en 5 grupos de 4 integrantes cada uno. La competencia no dará margen de error, obligando a los equipos a sumar desde el primer partido para no quedar eliminados prematuramente.

El sistema de clasificación será riguroso para aumentar la tensión. Los primeros de cada zona avanzarán de manera directa a los cuartos de final, asegurando su plaza. Mientras tanto, los 3 cupos restantes se definirán a través de un repechaje o “last chance” entre todos los segundos y el mejor tercero, prometiendo emociones hasta el último segundo del torneo.

TE PUEDE INTERESAR