Animales Fantásticos 2: ¿qué son las profecías de Tycho Dodonus y cuáles son?

El estreno de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald llegó para ampliar un poco más el universo de Wizarding World, escrito por J.K. Rowling, convirtiéndose así en la segunda película de la serie y la décima dentro de la franquicia que comentó con Harry Potter.

Como era de esperarse, la segunda parte de Fantastic Beasts genera más preguntas que respuestas, principalmente porque aún quedan 3 películas más de esta quintología que verá la luz los próximos años. Varios fans han señalado que hay errores de continuidad con lo contado en Harry Potter, pero no por eso deja de profundizar más en este mundo mágico.

Preguntas como por qué Nagini era humana, cuál es la verdadera identidad de Credence, etc. Entre todas estas preguntas, una sobresale debido a un nombre que nunca se había mencionado en ninguna otra parte de la franquicia: ¿quién es Tycho Dodunus y qué profecías tuvo?

¿Qué son las profecías de Tycho Dodonus?

Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald se estrenó a nivel mundial y ha causado furor entre los fanáticos de Harry Potter. (Foto: Warner Bros) Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald se estrenó a nivel mundial y ha causado furor entre los fanáticos de Harry Potter. (Foto: Warner Bros)

Según lo que se vio en la película, este libro fue publicado antes del año 1927, donde sucede toda la cinta que protagoniza Newt Scamander. Este escrito contiene las profecías del mago y vidente Tycho Dodonus, ahí el motivo del nombre del libro.

Algunos personajes dentro del universo conocen de su existencia como Yusuf Kama, Tina Goldstein, Toquil Travers y Albus Dumbledore. Dodonus es normalmente referenciado como el Oráculo de Dodona, el segundo más importante y antiguo después del Oráculo de Delfos.

¿Cuáles son las profecías de Tycho Dodonus?

Ezra Miller es el encargado de interpretar a Credence Barebone en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (Foto: Warner Bros.) Ezra Miller es el encargado de interpretar a Credence Barebone en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (Foto: Warner Bros.)

No se sabe con exactitud cuántas o cuáles son las profecías de Tycho Dodonus. Lo que si se tiene claro es que la profecía número 20 parece incluir a Leta Lestrange, Corvus Lestrange, Yusuf Kama y Credence Barebone. La profecía dice lo siguiente:

“A son cuerlly banished

Despair of the daughter

Return, great avenger

With wings from the water” Prophecy 20 by Tycho Dodonus



“Un hijo cruelmente desaparecido

Desesperación de la hija

Regresa, gran vengador

Con ala desde las aguas” Profecía 20 de Tycho Dodonus



Una gran revelación final de la película indica que estos personajes no serían los de la profecía, o que tal vez Dodonus no sería tan exacto con sus profecías como se comentaba. Sera cuestión de tiempo para descubrir toda la verdad en Fantastic Beasts 3, que se estrenará en el 2020.