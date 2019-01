'Black Mirror: Bandersnatch' | Esto dice de ti el final que desbloqueaste de la película de Netflix

Netflix se ha vuelto tendencia en redes sociales antes del cierre de 2018 por una propuesta interesante para los estándares actuales en el mundo cinematográfico. " Black Mirror: Bandersnatch" salió a nivel internacional en la plataforma a modo de película interactiva, donde los usuarios podía elegir el final según sus decisiones.

Ante esto, miles de personas han experimentado el formato de "Elige tu propia aventura", teniendo así el control de la misma para luego desbloquear uno de sus diferentes finales que resume todas las decisiones tomadas durante la película.

Este largometraje tiene cinco finales que se revelan al final de un laberinto de opciones. Además, existe un sexto final secreto dentro del sitio de streaming que muchos ya intentaron conseguir luego de haber disfrutado de una experiencia a solas o con sus seres queridos.

Si bien al principio puede parecer que las decisiones son elegidas aleatoriamente, la verdad es que cada camino de la narrativa puede decir mucho sobre aquellos que escogieron ese camino. Aquí te decimos qué dice cada final sobre ti en " Black Mirror: Bandersnatch".

"¡Cuidado! Alerta de Spoilers más adelante"

Final 1: Cinco Estrellas

Stefan mata a su padre y corta su cuerpo. "Bandersnatch", completado en la locura, obtiene 5 estrellas de 5 por la crítica. Años después, Pearl Ritman intenta hacer nuevamente Bandersnatch como una película interactiva para Netflix.

¿Qué dice sobre ti?

Si obtuviste este final, lo primero que debes preguntarte es: "¿estás bien?". Tómate unos minutos para procesar lo que has hecho con Stefan y Pearl a lo largo de toda la historia.

Eres de aquellos que "presionan rápido" en sentido literal y figurativo de la palabra. Te gusta saber lo que hace que las personas reacciones y obtienes un placer especial en tener la primera palabra en toda conversación. No puedes evitarlo, es que eres inteligente.

Lo importante es intentar y estar seguro de que no eres malicioso con las personas incluso en aquellas situaciones que piensas que estás en lo correcto y ellos no.

Final 2: Muerto por Viaje en el Tiempo

Stefan viaja en el tiempo para encontrar su peluche "Rabbit" antes que se vaya con su madre de la casa de sus abuelos. Ambos mueren en el tren de las 8:45, y esto provoca que el Stefan adulto muera en la oficina de Dr. Haynes.

¿Qué dice de ti?

El misterio de "Rabbit" ha sido lo que más te ha incomodado a lo largo de "Bandersnatch", lo cual podría indicar que las relaciones interpersonales y algunos traumas importan más que tus logros personales. Pasas mucho tiempo pensando en la vida de otras personas y cómo estas impactaron en la tuya, lo cual es hermoso, pero lo llevas demasiado lejos.

Es muy importante que sobrepases tus problemas del pasado y algunas relaciones presentes, pero no te hundas en los sentimientos de otras personas. En una frase: "trata de no enviarte al fuego para mantener a los demás calientes".

Final 3: El cuerpo enterrado

Stefan mata a su padre y entierra el cuerpo. Debido a múltiples complicaciones, incluyendo el descubrimiento del asesinato, "Bandersnatch" nunca es lanzado al mercado.

¿Qué dice sobre ti?

¿Sabes cómo en "The Dark Knight", Alfred tiene ese enorme monólogo de como las personas solo quieren ver el mundo arder? Ese eres tú. Eres un agente del caos por un lado o por otro, por lo que no pudiste evitar hundir a Stefan hasta lo más profundo donde él mismo se encontró.

No lo hiciste por crueldad, hay que aclararlo. Solo quisiste encontrar qué hubiera pasado. Tu curiosidad te llevó a algunas malas situaciones antes, pero gracias a este contexto seguro, puedes explorar cualquier resultado explorando hasta el último "¿qué pasaría si?" sin ninguna consecuencia.

Final 4: 2.5 estrellas

Stefan mata a su padre y entierra el cadáver. Stefan va a prisión, pero "Bandersnatch" sale a la venta y obtiene un 2.5 de 5 estrellas por la crítica.

¿Qué dice sobre ti?

Si tu vida fuera una canción, sería "Fix you" de Coldplay. "When you try your best but you don’t succeed…"

No es tu culpa, puede ser que te sientas un poco depresivo. Posiblemente también pienses que tus mejores esfuerzos no han sido reconocidos, ¡pero es Año Nuevo! Es momento de mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Tu tiempo está por llegar, más cerca de lo que crees. Probablemente.

Final 5: Descubriendo a Mike

Stefan es Mike, un actor en una película de acción.

¿Qué dice sobre ti?

Gracias a dios finalmente alguien gracioso. Te gusta experimentar, alguien que le gusta meterse alrededor de lugares donde muy posiblemente no deba estar. Ver esa opción de "Netflix" dentro de la película como una decisión viable era demasiado bueno para ser verdad, por lo que descubrir que Stefan es en realidad un confuso actor llamado Mike es la recompensa que mereces.

Algunos podrían pensar que estás un poco loco, pero es porque prosperas en lo inesperado, eso es todo. Felicidades por ser una de esas personas que mantienen la vida interesante.

Como se mencionó anteriormente, existe un final secreto que no ha sido incluido en este análisis por ser bastante simple, ya que solo es un guiño pare redirigir la historia nuevamente al inicio a través de Internet.