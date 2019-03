El Conjuro 3: fecha de estreno, tráiler, historia, sinopsis, actores y personajes de la nueva película

El terror sigue presente en el mercado cinematográfico. The Conjuring 3 viene con fuerza a la pantalla grande con la dirección de Michael Chaves. También conocida como El Conjuro en España y Latinoamérica, la película formará parte de la trilogía con una entrega que promete asustar a la audiencia más que nunca.

Su actual director también fue el responsable de llevar a la pantalla grande "The Curse of La Llorona", y nuevamente la saga contará con Patrick Wilson y Vera Fermiga como protagonistas. David Leslie Johnson será el encargado de escribir el guion para su estreno.

Las dos primeras películas de " The Conjuring" consiguieron recaudar más de 600 millones de dólares y recibieron el alabo de la crítica internacional. Ed y Lorraine Warren son los responsables de este universo cinematográfico que también incluye a "Annabelle", "The Nun" y "The Crooked Man".

Historia de The Conjuring 3

James Wan no será en esta ocasión el director de la película, pero si continuará en el proyecto como productor. En una entrevista a Bloody Disgusting, confesó que esta tercera parte no se basará en una casa embrujada.

"Creo que es la primera vez en la historia de Estados Unidos en que el acusado usó la posesión como una causal, una excusa," explicó Wan. "Todas las películas de The Conjuring están basados en los archivos de casos reales de los Warrens. Creo que eso es importante. Es importante que la base madre se mantenga verdadera para la inspiración de personas reales," continuó el reconocido productor.

Por estas declaraciones, algunas personas señalan que el argumento de " The Conjuring 3" se basará en el caso "devil made me do it" de 1981. En él, Arne Cheyenne Johnson se declaró no culpable del asesinato de su patrón, con los Warren testificando en su defensa.

Antes de esta película, se estrenará la secuela de Anabelle, la misma que dará más información sobre la futura cinta de los Warren.

Personajes y actores de The Conjuring 3

Todo indica que Patrick Wilson y Vera Farmiga seguirán interpretando a Ed y Lorraine Warren, ya que ambos interpretan a los protagonistas de la franquicia. Algunos rumores indican que la actriz se encuentra trabajando en otros proyectos,

Tráiler de The Conjuring 3

El rodaje de "The Conjuring 3" aún no ha comenzado, por lo que de momento no existen tomas para hacer un tráiler oficial de la película. Se comenta que habrá un primer adelanto de la película en la segunda mitad del 2019.

Fecha de estreno de The Conjuring 3

El productor Peter Safran ha revelado que "están bastante seguros" de que la filmación de esta película comenzará en el 2019. Así que es posible que esta película se estrene durante el 2020.