Estrenos 2019 | Las películas más esperadas del año y sus fechas de estreno

Los amantes de Marvel esperan con ansias 'Avengers: Endgame' para este año 2019; mientras que aquellos fans del anime quizás su película más esperada es 'Dragon Ball Super: Broly'. Aquí los estrenos del mundo geek del 2019.

Arrancaremos el año con mucha fuerza, Dragon Ball Super llega a los cines el 10 de enero. Esta cinta trae de regreso a Broly y Gogeta, además reescribirá la historia de los protagonistas. Seguidamente, Creed 2: La leyenda de Rocky, se estrenará el 24 del mismo mes.

Capitana Marvel será la primera cinta de Marvel en el 2019, y presentará a la heroína encargada de vencer a Thanos en el futuro de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de la empresa. La bestia Godzilla también estrenará en el 2019 una secuela de la nueva saga.



Disney arrancará el año con Dumbo para preparar el camino del regreso de Toy Story 4. DC Comics tampoco se queda atrás, se prepara para el 4 de abril el estreno de ¡Shazam! Pero lo que no debemos perdernos al final del 2019 es Star Wars: Episode IX, en donde Rey descubrirá su camino de la fuerza.

Estrenos 2019 | Fechas:

10/01/2019 - Dragon Ball Super: Broly (Tatsuya Nagamine)

24/01/2019 - Creed 2 La leyenda de Rocky (Steven Caple Jr.)

08/03/2019 - Capitana Marvel (Anna Boden, Ryan Fleck)

30/05/2019 - Godzilla II Rey de los Monstruos (Michael Dougherty)

28/03/2019 - Dumbo (Tim Burton)

04/04/2019 - ¡Shazam! (David F. Sandberg)

25/04/2019 - Avengers: Endgame (Christopher Markus, Stephen McFeely)

18/04/2019 - Hellboy: Rise of the Blood Queen (Neil Marshall)

06/06/2019 - X-Men: Fénix Oscura (Simon Kinberg)

13/06/2019 - Men In Black: International (F. Gary Gray)

04/07/2019 - Spider-man: Lejos De Casa (Jon Watts)

11/07/2019 - Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski)

18/07/2019 - El Rey León (Jon Favreau)

20/06/2019 - Toy Story 4 (John Lasseter)

12/2019 - Sonic the Hedgehog (Jeff Fowler)

07/11/2019 - Star Wars: Episode IX (Colin Trevorrow)



NO CONFIRMADO



2019 - Gambit

2019 - Joker (Todd Phillips)

2019 - X-Men: Los nuevos mutantes (Josh Boone)

2019 - Wonder Woman 2 (Patty Jenkins)

2019 - The Sinister Six (Drew Goddard)

2019 - Terminator 6 (Tim Miller)

2019 - Suicide Squad 2

2019 - Mad Max: The Wasteland (George Miller)

2019 - La Lego Película 2 (Mike Mitchell, Trisha Gum)

2019 - Justice League Dark

2019 - Die Hard 6 (Len Wiseman)

2019 - It: Chapter Two (Andy Muschietti)

2019 - Pokemon Detective Pikachu (Rob Letterman)