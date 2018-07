En los últimos meses, existe un videojuego que da la hora en todo el planeta. Los 'gamers' no han parado de jugar al Fortnite Battle Royale y algunos lo han usado para jugar unas bromas tan curiosas que se han hecho viral en Facebook . Este es el caso de la casi 'venta' de una mansión en el mundo real, una cosa de locos.

Con el comienzo de la quinta temporada de Fortnite , nuevos lugares aparecieron en el mapa para jugar con los PvP. Algunos de estos tienen la novedad de ser muy hermosos y con un amplio 'loot' para registrar aunque un hecho muy divertido pasó en un grupo de Facebook .

Un usuario de Fortnite optó por jugarle una broma a todas las personas de un grupo de 'compra y venta' de Facebook ya que siempre le llegaban notificaciones que no deseaba y no pudo hacerla de mejor manera que 'vendiendo' una casa con la fotografía del videojuego.

Esta casa pertenece a 'Lindes Lujosas', una mansión con piscina a la que acceden los experimentados jugadores de Fortnite para iniciar una batalla de proporciones épicas dentro del mundo de los 'gamers'.

Algunos consiguieron reconocer que era una broma mientras que otros no y hasta ofrecieron dinero para poder reservar el hogar ante la risa de otros usuarios de Facebook que solo atinaban a responder los comentarios con sarcasmos.

"¿Cuánto está?", "¡Te he hablado por inbox!", era lo que le decían algunos comentarios en Facebook mientras que otros afirmaban "no puedo creer que no se den cuenta de que es una foto de un videojuego".