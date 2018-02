Facebook Viral. Dragon Ball Super es el tema del momento. En tan solo tres episodios más se acabará la saga del Torneo de Poder y los fans están pendientes a todo lo relacionado con el anime. En Facebook se ha comenzado a ver estas zapatillas con los diseños de Goku y otros personajes.

Los que muchos fans de Dragon Ball Super se preguntan es cuándo llegarán estas nuevas zapatillas al mercado. Pero una muy mala noticia llega de parte del creador de los curiosos diseños. Adidas confirmó que sus zapatillas con diseños del anime si estarán a la venta, y esto inspiró al creador para diseñar sus propias versiones de las VaporMax de Nike que compartió por Facebook y su web.

Aunque el resultado es espectacular, solo se trata de prototipos creados por ordenador. El creador de la web The Golden Shape ha confirmado que no hay planes de que lleguen a la venta, ante la prensa declaró : "No llegarán al mercado. Solo soy un diseñador independiente, así que no hay posibilidades de que estén disponibles algún día."

Los fans no han perdido el tiempo y han comenzado a realizar peticiones por Facebook a Nike para que se haga realidad. Sin embargo, este diseño chocaría en términos de orginalidad con las actuales zapatillas de Dragon Ball Super de Adidas que se pueden ver a continuación.

Dragon Ball Super Zapatillas Adidas de Dragon Ball Super. (Foto: Adidas)