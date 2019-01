Glass: ¿qué pasó al final de la película y qué significa para la franquicia?

ALERTA, CUIDADO SPOILER. Glass ya está en todos los cines del mundo y marca el final de la trilogía de superhéroes y supervillanos creada por el director indio M. Night Shyamalan. Esta película reúne a David Dunn (Bruce Willis), Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) y Elijah Price (Samuel L. Jackson) en un centro psiquiátrico al cuidado de la doctora Ellie Staple (Sarah Paulson), quien se especializa en personas con delirio de grandeza, específicamente con en aquellos individuos que creen ser superhéroes.

En Glass , después de los eventos de " Split" ("Fragmentado", 2017), Dunn, con ayuda de su hijo, se dedica a perseguir a La Horda, que tiene secuestrada a un grupo de estudiantes. En medio de esta cacería se reencuentra con Mr. Glass, el verdadero titiritero tras estos acontecimientos, quien a toda costa quiere mostrarle al mundo que los superhéroes existen.

Aunque la última película de la trilogía que comenzó con " Unbreakable" ("El protegido", 2000) no tiene escenas post-créditos, los giros, muertes y revelaciones del final camba la franquicia irreversiblemente.

Si aún no has visto “ Glass ” lo mejor que no sigas leyendo, porque detallaremos el final de la cinta y revelaremos los nombres de los personajes que murieron. Pero si ya fuiste al cine, te explicamos el desenlace por si te quedan algunas dudas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE GLASS?

Mr. Glass mueve los hilos para que David Dunn y ‘La Bestia’ se enfrenten y así el mundo vea no está loco y que su teoría es cierta. Pero en medio del combate el hijo del justiciero revela que el padre de Kevin, Clarence Wendell Crumb, viajaba en el mismo tren que años atrás se descarriló por culpa de Elijah. Lo que provocó que Kevin quedara a merced de los maltratos de su madre y que desarrollara diversas personalidades. Es decir, Elijah creó a La Horda.

Al conocer la verdad ‘La Bestia’ se da cuenta que Kevin no estará seguro con Mr. Glass, así que decide asesinarlo. Después, va por David, a quien sumerge en un tanque de agua. Cuando intenta llevar la batalla al centro de la ciudad Casey Cooke (Anya Taylor-Joy) lo detiene y trae a la luz a Kevin, momento que un grupo de oficiales aprovecha para dispararle.

Cuando parecía que los dos villanos estaban eliminados y el héroe sería el único sobreviviente, la doctora Ellie confirma que los superhombres existen y revela que pertenece a una organización internacional secreta, que utiliza un trébol como símbolo, que se encarga eliminar a este tipo de personas, asegurarse de que el mundo no las conozca y así mantener el equilibrio.

Los tres protagonistas mueren, pero la historia no termina ahí. Justo cuando Ellie y su agrupación se disponían a marcharse a otra ciudad en busca de más personas con dones extraordinarios, descubre que desde el comienzo Mr. Glass tenía una misión suicida. Antes de morir Elijah consiguió enviar las grabaciones de la pelea entre Davida y ‘La Bestia’ a su madre, a Joseph, el hijo de David y a Casey, quienes decidieron mostrárselo al mundo.

"Glass": ¿qué personajes mueren al final de la película? (Foto: Blumhouse Productions) "Glass": ¿qué personajes mueren al final de la película? (Foto: Blumhouse Productions)

¿Eso significa que hay más historia que contar? En sus últimos minutos de vida Mr. Glass explicó que esta era una historia de orígenes, ¿eso significa que habrá más películas u otra trilogía? ¿Volveremos a ver a esa organización secreta con tatuajes de trébol? ¿Qué pasará con la madre de Elijah, Casey y Joseph?

Por lo pronto, M. Night Shyamalan no tiene ninguna intención de seguir ampliando este universo de superhéroes. “Tengo los derechos de secuela de casi todas mis películas. Y precisamente es para evitar que se hagan”, aseguró.

En conversación con Entertainment Weekly, el director indio aseguró que con "Glass" decidió dar por concluida esta historia. "Tengo muchas otras historias originales que quiero contar. Soy un cineasta original y quiero seguir contando nuevas historias y nuevos personajes. Es divertido para mí descubrir un nuevo idioma, y luego aprenderlo, y tratar de obtener una audiencia que en dos horas aprenda, la acepte y que realmente encuentre el camino", apuntó.