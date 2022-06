El creador de contenido Ibai Llanos hace historia en Twitch con La Velada del Año 2. Reunió a varios creadores de contenido, artistas, futbolistas y otros famosos para disfrutar de combates de box de influencers. En el momento más candente del evento, se superó la marca de 3 millones de espectadores, todo un hito en Twitch para un canal independiente.

Lamentablemente, el espectáculo se vio afectado debido a que los tres últimos encuentros no llegaron al tercer round. Comenzó bastante bien con la Alfombra Roja e inmediatamente se dio el paso al combate entre Carola y Spursito.

Resumen y resultados de La Velada del Año 2

Spursito vs. Carola: el primer combate fue para Spursito por decisión unánime de los jueces. Fue un combate muy medido, ya que no se repartieron tantos golpes como el siguiente.

Arigameplays vs. Paracetamor: el momento más épico de la noche llegaría en el segundo enfrentamiento. Tan solo al tocar la campaña, ambas se apresuraron a lanzar golpes, ritmo que se mantendría hasta el tercer round. Al final se dio como victoriosa a Ari, quien celebró en el ring junto a su pareja.

Momo vs. Viruzz: un combate un tanto más lento que el anterior, pero en donde se repartieron golpes impactantes. El combate fue interrumpido por un sangrado excesivo de la nariz de Momo y Viruzz levantó el cinturón.

Lolito vs. Luzu: este fue el encuentro más anticlimático. Luzu no pudo continuar debido a una lesión en la rodilla en el segundo round.

Mister Jagger vs. Bustamente: la batalla estelar de la noche no defraudó pero no llegó al tercer round. Jagger repitió la estrategia de la primera velada, en donde se abalanzó a lanzar golpes contra su rival. Lamentablemente, Bustamente se vio obligado detener el combate por falta de oxígeno. A la mitad del combate comenzó a respirar por la boca.

