Monstruo de 'Bird Box' es revelado en una foto de Instagram

Bird Box es una película que ha entusiasmado a los usuarios de Netflix. La cinta protagonizada por Sandra Bullock cuenta la historia de unos sobrevivientes que tratan de hacerlo todo a ciegas por culpa de una amenaza que provoca el suicidio.



ALERTA DE SPOILER



Sucede que en Bird Box nunca llegamos a ver esta amenaza, pero en la versión original estaba preparado que aparecieran al final de la película de Netflix. La producción optó por prescindir de ellos, aunque en Instagram se filtró cómo iban a ser estas criaturas.



" Siempre es un poco decepcionante cuando se dedica tanto esfuerzo a algo que termina en el piso de la sala de edición, pero lo entiendo y siempre es lo mejor para el producto final", publicó Howard Berger, creador de efectos de maquillaje, en Instagram.



Los encargados del modelo fueron Andy Bergholtz como escultor de la prótesis y Stephen Prouty como maquillista. El actor debajo de la máscara es Dirk Rogers.



La pregunta es si realmente parece tenebroso. De acuerdo con Sandra Bullock, "parecía una serpiente, pero yo no quería verlo hasta que grabaran la escena. Cuando lo vi, (el monstruo) me estaba gruñendo y solo me reí; era un bebé largo y gordo".



Cabe precisar que Bird Box de Netflix está basado en el libro de Josh Malerman, donde no se describe a los monstruos que generan un trance que provoca el suicidio de sus víctimas.