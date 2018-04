Jennifer Aniston y Adam Sandler son dos estrellas cuyos nombres no nos vamos a olvidar nunca. Ambos protagonizaron inolvidables series y películas de comedia en Estados Unidos que siempre son recordadas en las reuniones familiares y entre amigos.



Ahora, Netflix planea juntar a la dupla nuevamente en una producción para su servicio de streaming. ​El largometraje de comedia se llamará "Murder Mystery" y contará la historia de una pareja de policías que son acusados de un asesinato mientras se encuentran de vacaciones.



La última vez que trabajaron juntos, fue en "Just Go With It"​, una película que logró recaudar 210 millones de dólares en todo el mundo, a pesar de que la crítica de la misma era negativa en todos los portales de Internet.

Just Go With It (Foto: Imbd) Just Go With It (Foto: Imbd)

De momento, no hay fecha de estreno para esta producción. Lo que si se sabe, es que será dirigida por Kyle Newacheck con el guión de James Vanderbilt. Netflix espera con Jennifer Aniston y Adam Sandler volver a tener un éxito de la comedia exclusiva de su plataforma.