The Punisher para Netflix lanza nuevo tráiler de su segunda temporada [VIDEO]

Frank Castle tiene para más en el tráiler de la segunda temporada de The Punisher en Netflix. El estreno de esta producción está anunciada para enero.



Las imágenes corresponden al primer tráiler de la temporada 2 de The Punisher en Netflix, en el que se da a conocer el futuro inmediato del personaje principal.



La historia de esta nueva temporada de The Punisher consiste en Billy Russo, el compañero que traicionó a Frank, quien se está curando de la lesión cerebral y ya se encuentra preparado para iniciar su venganza.



Por su parte, Castle busca tener una vida tranquila hasta que es forzado a volver a la acción, precisamente cuando es testigo de un intento de asesinato de una joven en un bar e interviene para evitar la ejecución. Es entonces cuando se hace de nuevos enemigos.



La segunda temporada de The Punisher llegará a Netflix el 18 de enero.