A nadie le gusta perder, más aún si es que te dedicaste a salir a la calle jugando Pokémon GO . Pero cómo de frustrante habrá sido esa experiencia que un padre y su hijo fueron arrestados por agredir a un jugador que les quitó su Gimnasio en Misuri , Estados Unidos .



De acuerdo con la denuncia policial, la víctima fue asaltada por Robert Matteuzzi de 71 años y su hijo de 31 por el simple hecho de haberles quitado el Gimnasio en el juego Pokémon GO . Los Matteuzzi reaccionaron lanzando una botella de refresco al vehículo de la víctima antes de golpearla en el rostro.



Los agresores fueron acusados de asalto en tercer grado y multados con una fianza de US$15 000 . No es para menos por haber causado cortes en la cara, un ojo morado y un dedo roto.



Los videojuegos pueden resultar especialmente peligrosos si es que el usuario no es capaz de controlar sus impulsos y frustaciones. Recordemos que la Organización de la Salud dictaminó que la adicción a los videojuegos ahora es una enfermedad mental.



Angelo (izq.) y Robert Matteuzzi (Foto: kmov.com) Angelo (izq.) y Robert Matteuzzi (Foto: kmov.com)