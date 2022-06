La Velada del Año 2 ya es uno de los eventos de Twitch más esperados de junio. El streamer español Ibai Llanos organiza un evento que dará la vuelta al mundo a través de la virtualidad: combates de boxeo entre varios creadores de contenido de YouTube y Twitch. A continuación, te compartimos todos los detalles que debes saber antes de conectarte.

El evento comenzará con una extensa Alfombra Roja, en donde aparecerán varios creadores de contenido, algunos relacionados al entorno de los luchadores. También se han sumado cantantes y artistas para amenizar la jornada, como Nicki Nicole y Duki.

El primer combate será protagonizado por Carola y Spursito. Seguidamente, tendremos el encuentro de las mujeres: Paracetamor vs Arigameplays. Momo vs. Viruzz y Luzu vs. Lolito serán los dos combates de antesala para el evento estelar.

El cantautor español Bustamante se verá cara a cara con Mister Jagger, el vencedor del evento del año pasado. En un inicio se contactó al actor Jaime Lorente, pero tuvo que desistir debido a un apretado calendario.

Fecha y hora de la Velada del Año 2

Ibai Llanos anunció este importante evento en el mundo del streaming online en febrero de 2022. Tras varias actualizaciones y problemas con la alineación de los peleadores, por fin se ha determinado que se llevará a cabo el 25 de junio a las 10: 30 de la mañana (hora peruana) y a las 5 de la tarde en España.

Las entradas para el Pabellón Olímpico de Barcelona se vendieron por un precio entre 23.81 a 247 euros. En solo horas, se agotaron las butacas. Inclusive el novio de Arigameplays comentó vía redes sociales que no había logrado comprar una.

Dónde ver la Velada del Año 2 en vivo

Podrás seguir todo el evento a través de la cobertura especial del equipo de Ibai Llanos. Su canal de Twitch reunirá a miles de espectadores en vivo para disfrutar de la previa, la llegada de los invitados y, por supuesto, de los combates.

Cronograma oficial de la Velada del Año 2

17:30 en España, 10:30 en Perú - Alfombra roja

18:45 en España, 11:30 en Perú - Rels B

19:15 en España, 12:30 en Perú - Carola vs. Spursito

19:45 en España, 12:45 en Perú - Nicki Nicole

20:15 en España, 13:15 en Perú - Paracetamor vs. Ari

20:40 en España, 13:40 en Perú - Duki

21:00 en España, 14:00 en Perú - Momo vs. Viruzz

21:20 en España, 14:20 en Perú - Quevedo

21:50 en España, 14:50 en Perú - Luzu vs. Lolito

22:10 en España, 15:10 en Perú - Bizarrap

22:30 en España, 15:30 en Perú - Bustamante vs. Jagger

23:00 en España, 16:00 en Perú - Fin evento

