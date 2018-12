YouTube Rewind: estos son los videos más vistos en el 2018

El 2018 llegará a su fin y YouTube fue una de las plataformas digitales más visitada. Millones de usuarios observaron distintos videos relacionados a sus artistas favoritos, tendencias mundiales y hechos que marcaron el año que está por terminar.



Los videos presentados por YouTube son muy variados. El primero es el clip "To Our Daughter" (A nuestra hija) de la socialité Kylie Jenner. Este cuenta con más de 77 millones de reproducciones en el mundo entero. El video de 11 minutos cuenta todas las experiencias que tuvo que vivir la menor del clan Kardashian-Jenner para tener a su pequeña Stormi.



Otro video destacados fue el del partido del Mundial Rusia 2018 que enfrentó a España con Portugal que tuvo como protagonista a un extraordinario Cristiano Ronaldo.



En total son 673 millones de vistas las que recibieron los videos más vistos en YouTube durante el 2018.

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. We broke up

4. Walmart yodeling kid



5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)



6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House



8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018