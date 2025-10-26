¡Llega El Clásico! Mira FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO GRATIS. Te explicamos cómo ver el partido por DIRECTV, DGO Online y Fútbol TV. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook
El derbi español entre se verá en Sudamérica a través de DIRECTV EN VIVO, con transmisión en el canal DSports y streaming online en DGO, este domingo 26 de octubre. El partido, que se jugará en el Santiago Bernabéu, comenzará a las 10:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, 11:15 a.m. en Bolivia y Venezuela, y 12:15 p.m. en Argentina y Chile. Solo dos puntos separan al equipo de Xabi Alonso de los dirigidos por Hansi Flick, que intentarán dar el golpe en su visita a los merengues en esta nueva edición del Clásico para arrebatarles el liderato de la tabla y encender la pelea por el título del torneo español.

Real Madrid vs. FC Barcelona por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26
Real Madrid recibe a FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 | Crédito: GEC
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

