Todo listo para el partido más importante del fútbol español y por qué no, del mundo entero. Este domingo 26 de octubre, FC Barcelona vs. Real Madrid se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu, por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26, un duelo clave entre el actual líder (los merengues) contra el segundo mejor ubicado en la tabla (los blaugranas). Aquí te cuento a qué hora juegan y qué canales de TV transmitirán el encuentro.

Como bien señalamos, Real Madrid es el líder del campeonato. Con 24 unidades de 27 posibles en 9 jornadas, los de Xabi Alonso han tenido un arranque casi perfecto en la temporada, aunque en los últimos partidos no ha demostrado su mejor versión. Eso sí, quien anda mejor que nunca es Kylian Mbappé, goleador del campeonato con 10 anotaciones y viene demostrando su mejor versión desde su llegada a la ‘Casa Blanca’.

De otro lado tenemos al Barcelona con el autoproclamado ‘nuevo rey’ del deporte, Lamine Yamal, quien quiere ser nuevamente la figura en un Clásico y es la oportunidad perfecta para asaltar la ‘Casa Blanca’ y llevarse los 3 puntos para colocarse como nuevos líderes del certamen. Con 22 puntos en la tabla, un triunfo los dejará en la cima en solitario.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde México, USA y España?

Sin duda alguna, FC Barcelona vs. Real Madrid es el partido que más interés genera a nivel mundial. Con millones de fanáticos alrededor del planeta, aquí te dejo con el horario de inicio en México, Estados Unidos y España. Atento a la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

Hora de inicio en España: 17:15 horas peninsular

17:15 horas peninsular Hora de inicio en México: 9:15 hora Centro de México

9:15 hora Centro de México Hora de inicio en Estados Unidos: 11:15 ET / 8:15 PT

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde México, USA y España?

Desde opciones en TV abierta, como en señal de paga y vía streaming, aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir el partido de FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO desde España, México y Estados Unidos.

Canales de TV en España: Movistar LaLiga y DAZN

Movistar LaLiga y DAZN Canales de TV en México: Sky Sports e Izzi

Sky Sports e Izzi Canales de TV en USA: ESPN2, ESPN Deportes y ESPN App

FC Barcelona vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Wojciech Szczesny; Alejandro Balde, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Marcus Rashford, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

Wojciech Szczesny; Alejandro Balde, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Marcus Rashford, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford. Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Éder Militão, Dean Huijsen, Federico Valverde; Arda Guller, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Vinicius, Kylian Mbappé y Franco Mastantuono.

Real Madrid y FC Barcelona miden fuerzas en El Clásico del fútbol español este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid empieza a partir de las 16:15 del horario peninsular. ¿Quieres ver el partido en televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en Latinoamérica estará a carga de ESPN EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO y la app streaming de Disney Plus. (VIDEO: @FCBarcelona_ES / X)