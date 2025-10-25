Transmisión de Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por Sky Sports HD, el Clásico español que podrás ver GRATIS por TV y Online en México. (Fotos: AFP / Composición Mag)
El esperado Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por La Liga 2025-26 se jugará este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo decisivo por el liderato del campeonato. Los Merengues, líderes con 24 puntos, buscarán mantener la cima ante un Barcelona que los sigue de cerca con 22 unidades. El enfrentamiento, que podrás ver GRATIS por Sky Sports HD en México, promete emociones con figuras como Kylian Mbappé, máximo goleador con 10 tantos, y Lamine Yamal, la joven promesa culé. Con un historial ajustado de 105 triunfos del Madrid y 104 del Barça, el encuentro comenzará a las 9:15 a.m. (hora del Centro de México) y estará disponible por TV y Online a través de Sky Sports, la señal oficial del Clásico español.

Real Madrid vs. FC Barcelona por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26
Real Madrid recibe a FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 | Crédito: GEC
