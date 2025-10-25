Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
SKY Sports HD EN VIVO - dónde ver partido Real Madrid vs. FC Barcelona GRATIS por TV y Online en México
SKY Sports HD EN VIVO - dónde ver partido Real Madrid vs. FC Barcelona GRATIS por TV y Online en México
El Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona se juega este domingo 26 de octubre por La Liga 2025-26. Conoce el horario, canal y cómo ver EN VIVO por Sky Sports HD este apasionante duelo que definirá al líder del fútbol español.
El esperado Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por La Liga 2025-26 se jugará este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo decisivo por el liderato del campeonato. Los Merengues, líderes con 24 puntos, buscarán mantener la cima ante un Barcelona que los sigue de cerca con 22 unidades. El enfrentamiento, que podrás ver GRATIS por Sky Sports HD en México, promete emociones con figuras como Kylian Mbappé, máximo goleador con 10 tantos, y Lamine Yamal, la joven promesa culé. Con un historial ajustado de 105 triunfos del Madrid y 104 del Barça, el encuentro comenzará a las 9:15 a.m. (hora del Centro de México) y estará disponible por TV y Online a través de Sky Sports, la señal oficial del Clásico español.
Real Madrid recibe a FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 | Crédito: GEC SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.