El Clásico vivirá este domingo 26 de octubre una nueva edición, esta vez por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26. Mira el partido de en directo a través de ESPN en TV o Disney Plus en streaming para todo Latinoamérica, encuentro que iniciará a partir de las 10:15 a.m. Perú y Colombia o 12:15 p.m. Argentina y Chile. Los merengues son los líderes del certamen con 24 puntos, pero los blaugranas le siguen muy de cerca con 22 puntos, por lo que una derrota para los locales los haría perder el liderato. Sigue la transmisión minuto a minuto.

ESPN EN VIVO - transmisión El Clásico, Real Madrid vs. Barcelona EN DIRECTO por LaLiga (Video: @RealMadridCF)
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

