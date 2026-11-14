El Stream Fighters 5, que se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, nos permitirá ver la emocionante pelea protagonizada por Sebastucho y Leandro. Si te interesa saber a qué hora comenzará el enfrentamiento y cómo se podrá mirar EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.
Cartelera completa del Stream Fighters 5
- Westcol vs. Blessd, combate especial con robots humanoides
- La Divaza vs. Andrea Valdiri
- Sebastucho vs. Leandro
- Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro
- Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya
- Herrera vs. JH de la Cruz
- Samantha Correa vs. Cami Pulgarín
- El Agropecuario vs. Daren
- Chanty y Samulx vs. Willito y Lonche
- Rey de la City vs. WeGotKicks
Horarios por país para ver Stream Fighters 5: Sebastucho vs. Leandro EN VIVO
La pelea de Sebastucho vs. Leandro por Stream Fighters 5 es imperdible. Por esa razón, a continuación te indicaré a qué hora iniciará el evento, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del domingo 15 de noviembre
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿En qué canal transmiten la pelea Stream Fighters 5: Sebastucho vs. Leandro EN VIVO?
Si quieres ver la pelea de Stream Fighters 5: Sebastucho vs. Leandro EN VIVO, es importante que sepas que el enfrentamiento se podrá seguir EN DIRECTO a través del canal oficial de Westcol en Kick.