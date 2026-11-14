Stream Fighters 5, el evento que enfrentará a creadores de contenido de Colombia, Venezuela y México en un ring de box, se podrá ver en vivo y gratis por el canal de Westcol en Kick este sábado 14 de noviembre de 2026, en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El inicio del espectáculo está anunciado para las 6:00 p. m., hora de Colombia y contará con una cartelera de 10 enfrentamientos, entre los que destacan varios combates indivudales, uno en parejas y otro entre robots. A continuación, te contamos dónde ver Stream Fighters 5 en vivo desde el país en el que te encuentres.

No te pierdas los desenlaces desde el escenario principal del ring de boxeo preparado para recibir los enfrentamientos entre creadores de contenido en la quinta edición de Stream Fighters. | Crédito: streamfighters.live / Composición Depor

¿Qué canal de TV y plataforma transmitirán Stream Fighters 5?

Stream Fighters 5 se podrá ver gratis por el canal de Westcol en Kick el sábado 14 de noviembre.La quinta edición reunirá diez enfrentamientos en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. Para el público hispano en Estados Unidos, la opción anunciada es la transmisión por internet. El acceso estará disponible desde el navegador o la aplicación de Kick, buscando el canal del organizador.

Dónde ver Stream Fighters 5 por país

En Estados Unidos y todo Latinoamérica (incluido España), la plataforma anunciada para seguir el evento Stream Fighters 5 EN VIVO es Kick, a través del canal de Westcol.

País Plataforma Canal de TV Colombia Canal de Westcol en Kick. -- México Canal de Westcol en Kick; la cobertura mexicana también anuncia acceso gratuito. -- Perú y Ecuador Canal de Westcol en Kick, dentro de la cobertura internacional anunciada. -- Argentina, Chile y Venezuela Canal de Westcol en Kick, según la guía de transmisión y horarios internacionales. -- Estados Unidos Canal de Westcol en Kick, según la página de transmisión del evento. -- España Canal de Westcol en Kick, según la guía internacional. --

¿A qué hora comienza Stream Fighters 5?

El inicio del espectáculo está anunciado para las 6:00 p. m., hora de Colombia, el sábado 14 de noviembre.En Estados Unidos, ese horario equivale a las 6:00 p. m. del Este y las 5:00 p. m. del Centro.Para quienes estén en la zona de la Montaña serán las 4:00 p. m.; en el Pacífico, las 3:00 p. m. En el centro de México, la programación comenzará a las 5:00 p. m. La apertura de puertas en Bogotá será a las 4:00 p. m.; no debe confundirse con el inicio del espectáculo.

País / territorio Horario de inicio Colombia 6:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. México, Ciudad de México 5:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. Perú 6:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. Ecuador 6:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. Venezuela 7:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. Argentina 8:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. Chile 8:00 p. m. del sábado 14 de noviembre. España 12:00 a. m. del domingo 15 de noviembre.