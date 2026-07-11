Después de más de una década desde su primer enfrentamiento, Conor McGregor y Max Holloway volverán a encontrarse en el octágono para protagonizar la pelea estelar del UFC 329, uno de los eventos más esperados del año para los aficionados de las artes marciales mixtas. La función se celebrará este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde el irlandés buscará demostrar que todavía puede competir al más alto nivel frente a un rival que llega con mayor continuidad y actividad dentro de la empresa.
La revancha encuentra a ambos peleadores en momentos muy distintos respecto a aquel primer cruce de 2013. McGregor regresa tras un largo periodo alejado de la competición, mientras que Holloway continúa consolidándose como una de las figuras más respetadas del deporte. Si quieres saber a qué hora pelea Conor McGregor hoy, cuándo empieza UFC 329 y dónde ver la transmisión EN VIVO por TV y streaming, aquí encontrarás toda la información actualizada.
¿A qué hora pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por la estelar del UFC 329?
La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway 2 está programada para cerrar la cartelera principal del UFC 329, por lo que su horario dependerá de la duración de los combates anteriores. De manera aproximada, los protagonistas podrían realizar sus caminatas al octágono entre las 11:30 p.m. y 12:00 a.m. ET.
|Evento
|Estados Unidos (ET)
|México (CDMX)
|Primeras preliminares
|4:00 p.m.
|2:00 p.m.
|Cartelera preliminar
|6:00 p.m.
|4:00 p.m.
|Cartelera principal
|9:00 p.m.
|7:00 p.m.
|McGregor vs. Holloway 2 (aprox.)
|11:30 p.m.
|9:30 p.m.
Los horarios son aproximados y pueden variar según la duración de los combates previos.
¿Dónde ver Conor McGregor vs. Max Holloway 2 EN VIVO por la estelar del UFC 329?
Estados Unidos
Los aficionados estadounidenses podrán seguir el UFC 329 a través de Paramount Plus, plataforma que transmite los eventos numerados de UFC en territorio estadounidense. También estará disponible contenido complementario mediante UFC Fight Pass.
México
En México, la transmisión oficial del evento estará disponible mediante Paramount Plus, que ofrecerá acceso a toda la cartelera, desde las preliminares hasta la pelea principal entre McGregor y Holloway.
España
Los usuarios en España podrán ver el UFC 329 a través de MAX, servicio que integra la cobertura deportiva de TNT Sports y Eurosport.
Latinoamérica
Para la mayoría de países de Latinoamérica, la transmisión estará disponible mediante Paramount Plus, mientras que UFC Fight Pass continuará funcionando como plataforma complementaria para contenido exclusivo y archivo histórico.
Horarios del UFC 329: Conor McGregor vs. Max Holloway 2 en diferentes países
|País
|Preliminares
|Cartelera principal
|Estados Unidos (ET)
|6:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|3:00 p.m.
|6:00 p.m.
|México
|4:00 p.m.
|7:00 p.m.
|Costa Rica
|4:00 p.m.
|7:00 p.m.
|Guatemala
|4:00 p.m.
|7:00 p.m.
|El Salvador
|4:00 p.m.
|7:00 p.m.
|Nicaragua
|4:00 p.m.
|7:00 p.m.
|Colombia
|5:00 p.m.
|8:00 p.m.
|Perú
|5:00 p.m.
|8:00 p.m.
|Ecuador
|5:00 p.m.
|8:00 p.m.
|Panamá
|5:00 p.m.
|8:00 p.m.
|Venezuela
|6:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Bolivia
|6:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Chile
|7:00 p.m.
|10:00 p.m.
|Argentina
|7:00 p.m.
|10:00 p.m.
|Uruguay
|7:00 p.m.
|10:00 p.m.
|Paraguay
|7:00 p.m.
|10:00 p.m.
|Reino Unido
|11:00 p.m.
|2:00 a.m. (domingo)
|Irlanda
|11:00 p.m.
|2:00 a.m. (domingo)
|España
|12:00 a.m. (domingo)
|3:00 a.m. (domingo)
Canales y plataformas para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
- Estados Unidos — Paramount Plus y UFC Fight Pass.
- México — Paramount Plus y UFC Fight Pass.
- España — MAX y UFC Fight Pass.
- Reino Unido e Irlanda — TNT Sports, Discovery+ y UFC Fight Pass.
- Latinoamérica — Paramount Plus y UFC Fight Pass.
- Canadá — Sportsnet+, UFC Fight Pass y operadores autorizados.
- Australia — Kayo Sports, Main Event on Foxtel, ESPN y UFC Fight Pass.
Cartelera principal UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
- Peso wélter — Conor McGregor vs. Max Holloway 2
- Peso ligero — Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
- Peso gallo — Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
- Peso mosca — Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
- Peso ligero — King Green vs. Terrance McKinney
Cartelera preliminar UFC 329
- Peso semipesado — Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
- Peso pesado — Gable Steveson vs. Elisha Ellison
- Peso gallo — Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
- Peso pluma — Luke Riley vs. Kai Kamaka
Primeras preliminares UFC 329
- Peso mosca femenino — Tracey Cortez vs. Wang Cong
- Peso medio — Damian Pinas vs. César Almeida
- Peso gallo — Farid Basharat vs. John Garza
- Peso medio — Ryan Gandra vs. Zachary Reese
- Peso mosca — Cody Durden vs. Alessandro Costa