Tras derribar al gigante japonés, actual campeón del mundo, Venezuela se ha ganado el derecho a soñar en grande. La Vinotinto quiere instalarse en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero antes deberá superar a la sensación del torneo: una Italia intratable que llega dispuesta a aguar la fiesta este lunes 16 de marzo, en la semifinal que se jugará en el mítico LoanDepot Park de Miami, Florida. A continuación, te contamos los horarios y canales para no perderte este duelo cargado de historia, drama y orgullo.

El equipo de Omar López llega encendido después de vencer 8x5 a Japón, en un juego que sirvió como respuesta perfecta a la caída ante República Dominicana en la fase de grupos. Al frente tendrá a una Italia que también habla con acento venezolano en el banquillo: Francisco Cervelli es el mánager que ha guiado a los europeos a convertirse en la gran revelación del campeonato, dejando en el camino a potencias como México, Estados Unidos y Puerto Rico, este último al que doblegaron por un apretado 8x6.

En Venezuela, el choque frente a los italianos se disputará a las 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y podrá verse por una amplia oferta de señales: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports y la plataforma Béisbol Play.

Para quienes estén fuera de territorio venezolano y no quieran perderse la semifinal frente a Italia, ESPN y Disney Plus Premium ofrecerán la cobertura del Venezuela vs. Italia del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En Estados Unidos, el compromiso se podrá seguir por FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV; mientras que en México la transmisión estará a cargo de Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium, para que ningún fanático se quede sin vivir este posible capítulo dorado de la novena venezolana.

¿En qué canal transmiten el juego Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Venezuela : TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium.

: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium. Estados Unidos : FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV.

: FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV. México : Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.

: Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium. Puerto Rico: WAPA Deportes.

WAPA Deportes. República Dominicana : VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32.

: VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32. Cuba : Tele Rebelde.

: Tele Rebelde. Nicaragua: Canal 13 de Viva Nicaragua.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

20:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba y Bolivia.

21:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.