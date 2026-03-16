No te lo puedes perder. Las selecciones de béisbol de Venezuela e Italia se juegan el pase a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 16 de marzo a las 8:00 p.m. ET en el loanDepot park de Miami, en un cruce de altos vuelos que promete récords de audiencia y máxima tensión competitiva. A continuación, conoce la lista de canales de televisión por señal abierta, horarios y todo los detalles que debes saber de este partidazo de cierre por los cuartos de final desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Venezuela vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO por televisión y Online
Revisa la guía de televisión y streaming online disponible para ver el partido de semifinales entre Venezuela e Italia este lunes 16 de marzo desde el loanDepot park de Miami, Florida, Estados Unidos.
|Región / País
|Canales de TV que pasan el partido
|Plataformas de streaming donde verlo en vivo
|Estados Unidos
|FOX (partido Venezuela vs. Japón), FS1, FS2, FOX Deportes
|Fubo, FOX One, app FOX Sports, Tubi (algunos juegos), plataformas de TV en vivo que incluyan FOX (DirecTV Stream, etc.)
|Canadá (inglés)
|Sportsnet
|Streaming de Sportsnet, apps de TV de pago locales
|Canadá (francés)
|TVA Sports
|App de TVA Sports, plataformas de TV de pago
|Japón
|– (señal internacional de TV por FOX / socios locales)
|Netflix Japón (todos los juegos del torneo en japonés)
|México
|TelevisaUnivision (red de canales deportivos)
|Plataformas de TelevisaUnivision; Fubo (señal FOX si está incluida en el plan)
|Puerto Rico
|WAPA Deportes (señal oficial del CMB en la isla)
|Apps de WAPA / operadores locales que incluyan WAPA Deportes
|República Dominicana
|VTV 32, Teleantillas 10, Coral 39
|Streaming de cada canal y apps de cable/satélite
|Panamá
|RPC, TV Max
|Apps y plataformas de TV de pago que incluyan RPC y TV Max
|Nicaragua
|Viva 13
|Plataforma online de Viva 13 y operadores de TV
|Resto de Latinoamérica / Caribe
|ESPN (Pan Latin America, Pan Caribbean)
|Star+ / Disney+ (según país), apps de ESPN y operadores locales
- Estados Unidos: FOX como señal principal para Venezuela vs. Italia; FOX Deportes ofrece narración en español en muchos mercados.
- Canadá: Sportsnet (inglés) y TVA Sports (francés), según acuerdos de derechos para el torneo.
- Japón: transmisión vía Netflix Japón, de acuerdo con el esquema de derechos anunciado para esta edición.
- Latinoamérica: ESPN y Star+/Disney+ como ejes principales, más señales deportivas locales según el país.
Horarios por región para ver el partido Venezuela vs. Italia por el CMB 2026
Revisa la hora exacta por país para ver una de las semifinales del CMB 2026 entre Venezuela e Italia EN VIVO este lunes 16 de marzo a partir de las 8:00 p.m. ET.
- Estados Unidos (Costa Este, ET): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Centro, CT): 7:00 p.m.
- Estados Unidos (Montaña, MT): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 5:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Colombia: 7:00 p.m.
- Perú: 7:00 p.m.
- Ecuador: 7:00 p.m.
- Panamá: 7:00 p.m.
- Bolivia: 8:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
- Chile (Santiago): 9:00 p.m.
- Argentina: 9:00 p.m.
- Uruguay: 9:00 p.m.
- México (CDMX): 6:00 p.m.
- República Dominicana: 8:00 p.m.
- Puerto Rico: 8:00 p.m.
- España (Península): 1:00 a.m. del martes 17 de marzo
- Portugal (Lisboa): 1:00 a.m. del martes 17 de marzo
- Japón (Tokio): 9:00 a.m. del martes 17 de marzo
- Corea del Sur (Seúl): 9:00 a.m. del martes 17 de marzo
- China (Pekín): 8:00 a.m. del martes 17 de marzo