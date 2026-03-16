Todo listo para conocer al gran finalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El LoanDepot Park de Miami, Florida, será el escenario de un duelo de infarto: Venezuela vs. Italia. La señal de Venevisión va a transmitir este encuentro desde territorio venezolano en TV abierta, a partir de las 8:00 p.m. de Caracas . En la gran final espera Estados Unidos, que eliminó a República Dominicana el pasado domingo.

¿Quieres ver la transmisión del juego en tu teléfono celular, televisor Smart TV, Tablet o PC? La señal del cotejo para el público venezolano estará a cargo de Venevisión. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

No te pierdas el Venezuela vs. Italia EN VIVO este lunes 16 de marzo de 2026 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.

¿Cómo ver Venezuela vs. Italia ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver Venezuela vs. Italia?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

Venezuela vs. Italia EN VIVO: lo que debes saber del juego

Partido: Venezuela vs. Italia

Venezuela vs. Italia Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida

LoanDepot Park, Miami, Florida Hora: 8:00 p.m. Caracas

8:00 p.m. Caracas TV: Venevisión, desde Venezuela

Venevisión, desde Venezuela Streaming: Venevisión Play