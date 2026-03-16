¡La pasión de la “Vinotinto” llega a su punto máximo este lunes 16 de marzo! Si buscas dónde ver Venezuela vs. Italia en vivo, te tenemos la guía completa para no perderte ni un solo pitcheo de esta histórica semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los fanáticos en Estados Unidos pueden seguir la transmisión gratuita a través de Televen en vivo (disponible en señal abierta y satelital) y mediante la plataforma digital Béisbol Play Online. ¡Prepárate para una noche llena de adrenalina donde la escuadra llanera buscará sellar su boleto a la gran final ante la sorpresiva e invicta selección italiana!

Italia llega a esta instancia como el único equipo invicto del torneo, presumiendo un récord perfecto de 5-0 y un poder ofensivo que ha silenciado a potencias como Estados Unidos y Puerto Rico. Con un OPS colectivo de .982 y figuras como Vinnie Pasquantino conectando cuadrangulares clave, los “Azzurri” se han convertido en la gran amenaza del campeonato mundial. Por su parte, Venezuela cuenta con el brillo de estrellas de la MLB como Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y Maikel García, quienes han liderado un camino sólido hasta Miami. Tras eliminar al vigente campeón, Japón, los dirigidos por Omar López están listos para la gloria.

El duelo en la lomita será de pronóstico reservado: el derecho Keider Montero tomará la pelota por Venezuela, enfrentándose al experimentado Aaron Nola, quien ha sido el as de la rotación italiana. Aunque históricamente Venezuela ha dominado los enfrentamientos previos, los juegos épicos del 2017 nos recordaron que Italia es un rival que sabe pelear hasta el último out en episodios extra. Con la clasificación a la gran final del martes en juego, cada decisión desde el dugout será vital para definir quién dormirá como finalista. No dejes que te lo cuenten; esta es la primera vez que Venezuela llega a las semifinales desde 2009 y el ambiente en el LoanDepot Park será eléctrico. ¡Es momento de apoyar a la Vinotinto en su camino al trofeo!

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela vs. Italia por las semifinales del CMB 2026 desde los Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Italia, por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.