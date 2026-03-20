El deporte tiene el poder inigualable de derribar barreras y transformar vidas, un mensaje que ha quedado totalmente demostrado en las recientes actividades que se vivieron en el corazón de La Victoria. En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Síndrome de Down, el Club Alianza Lima decidió reafirmar públicamente su enorme compromiso con la inclusión y el desarrollo del deporte formativo abriendo las puertas del estadio de Matute. El primer equipo blanquiazul compartió una tarde llena de alegría, sonrisas y muchísimo compañerismo junto al destacado plantel de Futsal Down.

La conformación de esta división oficial dentro de la estructura profesional del club marca un hito importantísimo en la lucha por la igualdad de oportunidades en nuestro país. La escuadra victoriana se ha posicionado como uno de los líderes absolutos y grandes pioneros en la inclusión a nivel nacional.

Para sostener este nivel de excelencia y asegurar el desarrollo integral de sus deportistas, el equipo cuenta con un respaldo profesional de primer nivel. El programa está apoyado por un cuerpo técnico altamente especializado que no solo se encarga de afinar los detalles tácticos y físicos en la cancha, sino que también brinda un acompañamiento psicopedagógico indispensable.

Alianza Lima celebra la inclusión con una reunión entre el primer equipo y el plantel de Futsal Down. (Foto: Prensa Alianza Lima)

Este plantel participa de manera muy activa en todos los torneos organizados por el Colectivo Down Perú y diversas entidades internacionales, demostrando en cada partido que tienen las condiciones necesarias para mantenerse en la élite de esta disciplina.

Repasar el palmarés reciente de este equipo es encontrarse con una historia llena de éxitos, en el plano netamente local, los íntimos lograron coronarse como los flamantes campeones nacionales de la exigente Liga T21 de Futsal Down en la temporada 2023, consolidando su dominio al sumar también dos importantes subcampeonatos consecutivos en las ediciones de 2024 y 2025.

Sin embargo, el logro que los inscribió para siempre en las páginas doradas de este deporte cruzó las fronteras de nuestro país y se gestó en territorio uruguayo. Alianza Lima tiene el inmenso orgullo de ser el primer campeón en la historia de un torneo oficial de este nivel en todo el continente, tras levantar el trofeo de la Copa Latinoamericana de Futsal Down celebrada en la ciudad de Salto a finales del 2023.

Alianza Lima celebra la inclusión con una reunión entre el primer equipo y el plantel de Futsal Down. (Foto: Prensa Alianza Lima)

Aquella campaña internacional fue una verdadera exhibición de talento y superioridad abrumadora frente a rivales de muchísimo peso. Durante la fase regular del certamen, el cuadro blanquiazul pasó por encima de todos sus oponentes charrúas, registrando impresionantes goleadas como el 13-2 sobre Sportivo Rodó, el 9-3 contra Montevideo City Torque, un contundente 12-5 frente a Peñarol y una ajustada victoria por 6-5 ante Plaza Colonia.

El broche de oro para esta histórica hazaña llegó en la gran final disputada el 5 de noviembre, donde volvieron a verse las caras con el poderoso Peñarol. En un partido lleno de emociones, los victorianos impusieron sus condiciones y vencieron por 15-7 a domicilio, consagrándose como campeones invictos y convirtiéndose en el primer equipo del continente en obtener un título internacional oficial de Futsal Down.

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