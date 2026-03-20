Una larga espera, diferente a los últimos años, tocará para vivir el clásico de clásicos del fútbol peruano, Universitario de Deportes será local en el Estadio Monumental de Ate donde recibirá a Alianza Lima y, con la confirmación de la programación de la Copa Libertadores, la fecha para este partidazo de la Liga 1 ya tiene fecha y hora oficial. En esta nota te contaremos todos los detalles, y si podría jugarse con hinchada parcial o total en el recinto de los ‘cremas’.

Hay que poner en contexto las realidades de los equipos, pues tanto Universitario como Alianza Lima llegan con realidades un tanto distintas. Pero con una batalla en disputa incluso desde hace día atrás, con una serie de reclamos, comunicados, comentarios en medios sociales y hasta cartas notariales.

Pero si tenemos que enfocarnos solo en lo futbolístico, es preciso resaltar que Universitario de Deportes no ha comenzado bien el Torneo Apertura. Siendo el cuadro tricampeón del fútbol peruano, uno esperaba que se siguiera disparando en los primeros lugares de la tabla, pero hoy por hoy está en el cuarto lugar pero con solo 3 puntos de diferencia de los líderes.

Uno de ellos es, justamente, su clásico rival Alianza Lima, que se encuentra en un empate con 17 puntos junto a Los Chankas, pero es el líder por la diferencia de goles que le juega a su favor. Pero, con ciertos temblores en cuanto a lo vistoso que quiere mostrar su juego en el campo.

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en el Estadio Monumental el sábado 4 de abril. (Foto: GEC)

Se disputará el sábado 4 de abril a las 8:00 p.m.

Nota en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR