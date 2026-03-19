Luego de 17 años, Alianza Atlético volverá a disputar la Copa Sudamericana, donde ya conoce a sus rivales: América de Cali, Tigre y Macará. Con la mira puesta en el torneo internacional, el cuadro ‘churre’ sumará refuerzos. Desde Argentina, el periodista César Luis Merlo informó que los elegidos son Alejo Antilef y Sergio Quiroga, un mediocampista y un delantero argentino, respectivamente, quienes jugarán únicamente la Copa Sudamericana con el equipo piurano.
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