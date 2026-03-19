Sergio Quiroga y Alejo Antilef serán refuerzos de Alianza Atlético. (Foto: Sarmiento / Anzoátegui FC)
Sergio Quiroga y Alejo Antilef serán refuerzos de Alianza Atlético. (Foto: Sarmiento / Anzoátegui FC)

Luego de 17 años, volverá a disputar la Copa Sudamericana, donde ya conoce a sus rivales: América de Cali, Tigre y Macará. Con la mira puesta en el torneo internacional, el cuadro ‘churre’ sumará refuerzos. Desde Argentina, el periodista César Luis Merlo informó que los elegidos son y , un mediocampista y un delantero argentino, respectivamente, quienes jugarán únicamente la Copa Sudamericana con el equipo piurano.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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