La tensión entre las directivas de los dos clubes más importantes del fútbol peruano acaba de sumar un nuevo y electrizante episodio que se traslada directamente al plano legal. Alianza Lima decidió no tolerar más ataques mediáticos y tomó acciones formales enviando una contundente carta notarial a Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, al considerar que sus recientes declaraciones públicas dañan severamente la imagen de la institución blanquiazul. Esta drástica medida generó una rápida reacción en el directivo merengue, quien, a su llegada al país, optó por bajarle varios decibeles a la confrontación y sorprendió a todos pidiendo abrir las puertas del diálogo institucional para frenar la violencia.

El origen de este nuevo choque mediático se remonta a una reciente entrevista que brindó el administrador ‘crema’. Durante su intervención, Velazco abordó el polémico accionar de la Comisión Disciplinaria de la FPF, pero no dudó en lanzar afilados dardos hacia La Victoria, cuestionando duramente la capacidad de los directivos íntimos.

Incluso, arremetió señalando que el gerente aliancista “entiende muy poco de estos temas” y por eso tuvieron que mandar a su abogado a declarar ante la prensa. Velazco acusó frontalmente a la directiva blanquiazul de intentar ganar los partidos en los tribunales, afirmando que existen conductas orientadas a “querer sacar ventaja en la parte administrativa y no en el campo de juego”, lo que desató la indignación inmediata en las oficinas de Matute.

José Cabada y Franco Velazco, administradores de Alianza Lima y Universitario, respectivamente, juntos en la reunión en Palacio de Gobierno. (Foto: @presidenciaperu / X)

Para ejemplificar su postura, el administrador utilizó el caso de la periodista Talía Azcárate, cuestionando la moral de sus rivales. Velazco señaló que, cuando la comunicadora fue ofendida y amenazada, en Alianza Lima guardaron silencio porque “no hay ventaja deportiva”, pero que ahora sí buscan cerrar estadios basándose en supuestas faltas éticas.

Como era totalmente previsible, estas alusiones directas y el tono sarcástico rebasaron la paciencia en La Victoria. La respuesta institucional se materializó rápidamente en forma de un documento legal, exigiendo un alto a las declaraciones que consideran difamatorias y que continúan alimentando un clima de hostilidad insostenible entre los eternos rivales.

El contraataque legal de los íntimos fue abordado por el propio Velazco apenas pisó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tras regresar a la capital luego de participar en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el directivo fue interceptado por la prensa y, lejos de mantener la agresividad de días anteriores, alzó la voz para fijar una postura mucho más conciliadora.

Carta Notarial de Alianza Lima en contra de Franco Velazco. (Foto: Linkeados)

En un evidente cambio de discurso, el administrador crema hizo un llamado a la calma generalizada. “Eso no significa que no tengamos la capacidad de diálogo y de conversar, que yo creo que es lo que debe primar hoy... porque estamos cada vez más incentivando a la violencia y eso algún día va a terminar mal”, reflexionó el dirigente.

Sin embargo, a pesar de este sorpresivo pedido de paz y diálogo para todo el sistema deportivo, Velazco no quiso despedirse sin dejar un último mensaje de defensa institucional. El administrador aseguró que los constantes ataques provienen del lado blanquiazul, acusándolos de haber enviado quejas a la FPF, CONMEBOL y FIFA, concluyendo que “no es Universitario de Deportes, los medios probatorios, objetiva, fácticamente dice que nosotros no actuamos, sino que nos estamos defendiendo”.

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