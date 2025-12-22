Un fin de semana atípico se vivió en la última jornada de la Liga Peruana de Vóley, donde el platillo principal fue el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Si bien, históricamente en el vóley nacional, este enfrentamiento no suele ser un “clásico”, a nivel institucional claro que lo es, por lo que cada punto se vivió al mil por ciento y cada detalle ha sido tomado con pinzas. Por eso, que un error ha llamado la atención de todos los aficionados de este deporte, puesto que podría significar un cambio en el resultado final que se dio en cancha.

Si bien, el resultado fue un contundente 3-0 de parte del equipo ‘blanquiazul’, la polémica se sintió desde el inicio del partido por un error cometido en cancha, que infringió las redes del torneo nacional. Frente a esto, el cuadro ‘crema’ no se va a quedar de brazos cruzados y ya elevó el reclamo formal para que se tome una acción que podría ser de beneficio para ellas en la tabla de posiciones.

Cronología de los hechos

Rondaba los últimos instantes del primer set, que peleaban codo a codo ambos equipos, cuando Alianza Lima decide hacer dos variantes para acercarse a los 25 puntos que les permitiría quedarse con ese primer triunfo. Sin embargo, la presión de lo que significaba tener a Universitario pisándole los talones con un punto de diferencia, hizo que el comando técnico se distrajera.

Es en ese momento en el que solo se realiza una modificación, el ingreso de Doris Manco por Clarivett Yllescas, pues es el propio Facundo Morando el que frena el segundo cambio que planeaba realizar. Por lo que en cancha quedan: Doris, María Alejandra Marín (ambas colombianas), Elina Rodríguez (argentina) y Maeva Örle (francesa).

Son 4 las extranjeras que quedan en campo, cuando lo máximo permitido son solo 3. Por supuesto, el error fue detectado rápidamente por el plantel de la ‘U’, que no dudó en alzar la voz. El comando técnico ‘blanquiazul’ quiso enmendar dicho error y sacar a Maeva Örle, sin embargo, el juez de piso impidió que se haga otra modificación.

Lo mismo hizo el juez principal de torre, que mandó a que se reinicie el juego, es así que un punto Alianza Lima lo juega con 4 voleibolistas extranjeras en la cancha. Inmediatamente después, para el siguiente punto en juego, Morando corrige el detalle y todo vuelve a la normalidad, pero quedó la desazón de lo que podría pasar después.

¿Qué dice la norma?

De acuerdo con el punto 11 de las Bases de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, se permiten solo tres extranjeras en cancha por equipo. Además, todas deben ser mayores de 18 años. Este es el punto clave en el que se basa Universitario. Sin embargo, no se detalla explícitamente alguna sanción para quien incurra en dicha infracción.

“Se permite la participación de hasta tres (3) extranjeras en campo por equipo. En el campo de juego se considerará la nacionalidad de la líbero que ingresa sin importar la nacionalidad de la deportista por la que se ingresa”, se lee en el documento oficial.

Pero, la misma base indica que la normativa se rige por las Reglas Oficiales de Juego de la FIVB. Entonces, ¿Qué dice la FIVB? Realmente no explica nada sobre un excedente de extranjeras, pues eso rige de acuerdo a cada campeonato local. Pero el punto 15, habla de sustituciones.

Cuando un equipo ha realizado una sustitución ilegal y el juego fue reanudado, se debe aplicar lo siguiente: “El equipo es penalizado con un punto y el saque para el adversario, la sustitución debe ser rectificada y los puntos anotados por el equipo en falta desde el momento en que la falta fue cometida deben ser cancelados. Los puntos del adversario permanecen válidos”.

En lo que respecta a este caso en específico, tendríamos que esperar a un resolución de la misma Federación Peruana de Vóley sobre qué acción se tomará para este caso, teniendo en cuenta que dicha medida sentará un precedente en las bases para futuras infracciones similares.

Declaraciones de Facundo Morando

Bajo todo este contexto, el entrenador blanquiazul se refirió a la situación destacando lo logrado por sus jugadoras durante el compromiso, pues ganaron los tres sets con comodidad. No obstante, señaló que deberán evaluar la situación, ya que aún no tienen información oficial.

Lo que encendió la polémica fue cuando afirmó que la ‘U’ quizá quiera ganar mendiante la vía del reclamo. “Hicimos un cambio y vamos a ver cómo se resuelve, no sabemos aún nada de eso. Ya está. Nosotros vamos a esperar a ver qué dicen ellos, en la cancha ganamos y lo hicimos muy bien”, empezó diciendo para Latina Deportes.

“Las chicas jugaron muy bien, es muy difícil lo que ellas hacen, después de jugar un Mundial la adrenalina siempre baja y ganar así ante un rival como Universitario, la verdad da para felicitar a este equipo, que es impresionante. Capaz que ellos quieran reclamar y quieran ganar el partido de esa manera, nosotros lo ganamos en la cancha y lo hicimos muy bien”, complementó.

Declaraciones de Fabrizio Acerbi

Por su parte, el jefe de Universitario Polideportivo, confirmó que el club ‘crema’ presentó un reclamo formal ante el arbitraje tras el partido frente a Alianza Lima por una presunta infracción al reglamento de la Liga Peruana de Vóley. “Nosotros hemos hecho, como corresponde, el reclamo formal al árbitro; Alianza jugó con 4 extranjeras”, declaró, dejando en claro la postura institucional de Universitario.

“Son tres jugadoras extranjeras en cancha. Al tener cuatro, estás en falta y deberías ganar el partido 3-0 con 25-0 según dicen las bases. En este caso nos toca hacer el reclamo correspondiente porque no es ni siquiera que lo queramos o no hacer, es lo que pasó en la cancha y es lo que corresponde”, finalizó.

