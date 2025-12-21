Universitario hizo oficial el anuncio de Javier Rabanal como su nuevo DT | Foto: X (Universitario)
Universitario hizo oficial el anuncio de Javier Rabanal como su nuevo DT | Foto: X (Universitario)

El exfutbolista y ahora entrenador español, Javier Rabanal Hernández, fue presentado de manera oficial vía redes sociales por Universitario de Deportes. Llega tras dirigir y lograr una gran campaña con Independiente del Valle de la Serie A de Ecuador.

Universitario hizo oficial el anuncio de Javier Rabanal como su nuevo DT | Foto: X (Universitario)
Universitario hizo oficial el anuncio de Javier Rabanal como su nuevo DT | Foto: X (Universitario)

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS