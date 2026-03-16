¡La pasión del béisbol se traslada a Miami y tú no te puedes perder ni un solo pitcheo! Si buscas dónde ver Venezuela vs. Italia en vivo gratis, la mejor opción para los fanáticos en Estados Unidos es la app de Béisbol Play y la plataforma 1Baseball Network Online. Este lunes 16 de marzo, a las 8:00 p. m. ET y hora de Caracas / 5:00 p. m. PT , la “Vinotinto” busca sellar su pase a la gran final tras su épica victoria sobre Japón en los cuartos de final. Conéctate desde tu Smart TV o dispositivo móvil para disfrutar de la mejor señal en directo y apoyar a tu equipo en esta semifinal histórica del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Venezuela llega a este compromiso con el ánimo por las nubes después de despachar al vigente campeón, Japón, con un sólido marcador de 8-5. El encargado de abrir el fuego en la lomita será el derecho de los Tigres de Detroit, Keider Montero, quien ha demostrado solidez en sus relevos previos durante el torneo. Sin embargo, Montero enfrenta un reto mayúsculo, ya que el bullpen venezolano terminó desgastado tras el intenso duelo contra los nipones y necesitará una salida larga y efectiva. La clave para la victoria sudamericana residirá en que su ofensiva, liderada por Ronald Acuña Jr. y Luis Arráez, mantenga el ritmo arrollador mostrado hasta ahora.

Por su parte, la selección de Italia se mantiene como la gran sorpresa del torneo con un récord perfecto de 5-0, tras dejar en el camino a potencias como Estados Unidos y Puerto Rico. En un movimiento estratégico de última hora, los europeos anunciaron al estelar Aaron Nola como su lanzador abridor para este lunes, buscando silenciar los bates venezolanos desde el primer inning. Italia apuesta fuerte por su alineación cargada de bateadores zurdos de poder, como Vinnie Pasquantino y Jac Caglianone, para explotar las dificultades que históricamente ha tenido Montero frente a bateadores de esa mano.

El loanDepot park de Miami será una verdadera caldera este lunes por la noche, con miles de fanáticos latinos llenando las gradas para vivir esta semifinal del WBC 2026. El ganador de este choque de titanes se ganará el derecho de disputar la corona mundial el martes frente al vencedor del vibrante duelo entre República Dominicana y Estados Unidos. Con un pronóstico de muchas carreras y emociones constantes, este juego promete ser uno de los más recordados de la década.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el juego Venezuela vs. Italia por las semifinales del CMB 2026?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Fecha, hora y dónde ver Venezuela vs. Italia por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido: Venezuela vs. Italia, semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela vs. Italia, semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha: Lunes, 16 de marzo de 2026

Lunes, 16 de marzo de 2026 Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida

Estadio loanDepot Park de Miami, Florida Horario: 8:00 p. m. hora de Caracas y ET / 5:00 p. m. PT

8:00 p. m. hora de Caracas y ET / 5:00 p. m. PT Canal TV: Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA)

Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA) Streaming: Béisbol Play en Venezuela / Fox Sports App (USA)