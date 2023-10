El piloto André Martínez y su copiloto Juan Pedro Cilloniz, del Team Tracusa Racing, se ubican en el tercer lugar de la clasificación general de la edición 51 de Caminos del Inca. Después de haber superado la cuarta etapa del rally más importante del país, entre Andahuaylas y Cusco, Martínez continúa en la pelea por obtener el título de la competencia. Y eso no es todo, pues se ubica en el primer lugar de la categoría TIN, dejando claro que está atravesando por un buen momento en la peligrosa carrera automovilística.

André Martínez, a bordo de su Ford Fiesta N5, tuvo una jornada aceptable en un tramo 100% asfaltado y sigue luchando en los primeros lugares. Tras el sexto (Andahuaylas-Abancay) y sétimo especial (Abancay-Cusco) cronometró un tiempo total de 10h35m49s. Así, le pisa los talones al Castro Yangali Team, que tiene el uno y dos de las posiciones de la general, donde Nicolás Fuchs es el líder con 10h14m13s y Eduardo Castro segundo con 10h25m27s (ambos corren a bordo de Ford Fiesta Rally3).

“Una etapa un poco complicada para nosotros porque tuvimos problemas con la dirección de inicio a fin, pero aun así seguidos terceros de la general y vamos seguir luchando con todas nuestras fuerzas. Con la jornada de descanso, aprovechamos en revisar completamente el vehículo y apuntamos a seguir en buen ritmo en las dos últimas etapas que serán este fin de semana. Será un cierre duro, pero estamos preparados”, indicó Martínez.

Después de haber disputado dos duras etapas consecutivas, además de descansar en Cusco el viernes, el piloto del Team Tracusa Racing ahora afrontará este sábado la quinta y penúltima etapa de Caminos del Inca, entre Cusco y Puno, el cual contará con una distancia total entre 510 kilómetros (se suman los enlaces y los especiales cronometrados).

Es importante destacar que el padre de André, Jorge Martínez, también del Team Tracusa y con su copiloto Hernán Vargas, ha venido compitiendo en esta edición de Caminos del Inca. No obstante, tuvo una serie de complicaciones en la cuarta etapa con su Skoda Fabia N5. La web oficial del Automóvil Club Peruano (ACP), organizador del rally más peligroso de Sudamérica, no ha sumado su tiempo después del último especial de la jornada y todo indica que no seguirá en carrera.





