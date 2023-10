Médico cirujano de profesión, Hugo del Castillo logró un balance para poder practicar aquel deporte que lo apasiona: “ Yo creo que ambas actividades mías son como un balance perfecto para mi vida. Una me aporta tranquilidad, cuando la otra me agobia un poco. Para mí la medicina es el escape del deporte y el deporte es el escape de la medicina” . Sí, los resultados avalan su accionar porque en Santiago 2023 demostró que este recorrido no ha sido en vano.

Fuiste el primer deportista peruano en ganar una medalla en Lima 2019. Curiosamente, se repitió la historia en Santiago 2023. ¿Qué sentiste en ese momento?

Para mí es un gran orgullo, una gran alegría el poder tener el honor de abrir esta senda de medallas, que estoy seguro de que vendrán muchas más. Con mucha alegría y emoción me entero de que soy la primera medalla y eso me vuelve a dar esa gran emoción, ese sentimiento enorme de júbilo que mi nombre otra vez sea marca historia en estos Juegos Panamericanos, además de Lima 2019.

Segundo panamericano consecutivo que compites, ¿cómo ha sido todo el proceso para llegar a esta competencia?

La última etapa ha sido bastante sorpresiva. En los últimos meses, alrededor de marzo, hubo el clasificatorio de Juegos Panamericanos. Perú no pudo clasificar, pero gracias a resultados tanto individuales como de equipo, se abrió la oportunidad de que la Federación Panamericana nos otorgara pases. Es una cuota de pases que otorga la Federación Panamericana, nos otorgó al equipo de Perú pases para Santiago 2023 y estamos aquí.





¿Cómo te tomó esta noticia que sí ibas a participar en Santiago 2023?

Para mí fue una gran sorpresa que supe tomar la oportunidad, porque yo ya había dado por perdido el despegue de clasificatorios, después de un mes desde que recién me avisaron de esta oportunidad. Mi esperanza regresó, a lo largo de este proceso, como en junio, llega a entrenarnos Ana Ibáñez, quien ha sido atleta, medallista de Juegos Panamericanos. También multimedallista mundial. Una gran amiga a la cual aprecio mucho y ha construido en mí una mentalidad sólida y muy fuerte.

¿En qué destaca tu entrenamiento y cómo ha repercutido en el grupo?

Ella se basa bastante en entrenamientos bastante técnicos, pero que involucran bastante la parte de presentación, llámese fluidez, su altura, altura de patada, fuerza, expresión. Todos estos aspectos que hemos ido trabajando con ella, en este último tramo, han dado muy buenos resultados no solamente en esta última competencia de los Juegos Panamericanos, sino también en abiertos. No solo conmigo, también con mis demás compañeros de equipo.

¿Qué es lo que más te apasiona de este deporte?

Lo que más me apasiona es la competitividad y lo preciso en detalles que esta modalidad requiere. Ningún Poomsae es perfecto, pero lo que se busca es lo más cercano a ello y ejecutar el Poomsae de manera que pueda ser un espectáculo para el público .

A diferencia de Lima 2019, hoy no son locales. Sin embargo, la participación sigue siendo destacada. ¿Qué sientes que caracteriza a la delegación peruana?

Mi deporte es bastante psicológico porque tienes que saber aguantar la presión de un público, el cual puede estar a favor o en contra tuyo, mientras realizas tu ejecución de movimientos. En Lima 2019 sentí gran presión, expectativa y eso un día antes me tuvo bastante nervioso, bastante tensionado. El día de la competencia más aún al ver un estadio completamente lleno, pero la emoción, la alegría que se tuvo al entrar, después sacar la medalla y ver el resultado: para mí fue espectacular en Lima 2019, irrepetible.

¿Sentimientos encontrados?

Cuando terminé de competir ver a mi familia, ver a todo el estadio gritar y saber que todo ese esfuerzo reflejó este resultado para mí fue mágico. No he vuelto a sentir esa emoción. Lo que le caracteriza a la delegación peruana es que somos un equipo bastante unido, se nota en las concentraciones. En la Villa Panamericana, somos un equipo bastante entusiasta. Diría que hasta lo disfrutamos bastante, se nota que lo gozamos, que lo vivimos y eso es algo bastante lindo.





Como todo en la vida, siempre hay problemas, ¿tuviste alguna dificultad para llegar a tu mejor nivel o quizá alguna lesión en el camino?

Bueno, en el camino tuve una lesión de mi gastrocnemio, o sea, mi pantorrilla derecha . Me complicó un poco la preparación en las últimas semanas. Los profesionales del IPD, los terapistas, pudieron ayudar bastante y creo que la lesión me impidió prepararme en algunas cosas, más que nada para la rutina del estilo libre, el freestyle, en la parte acrobática, pero igual hicimos un buen papel. Fue tal vez un traspié de unos cuantos días, una semana y medio, que me impidió hacer completamente todo, pero finalmente creo que es una cicatriz de guerra, como yo le llamo.

¿Qué tanta difusión sientes que le falta al Taekwondo Poomsae?

Somos una modalidad del taekwondo en la cual no somos de combate en sí, aún se está dando a conocer, creo que cada resultado es un granito de arena para aportar a esta modalidad. Vamos bien, aunque sí falta difundirlo más. Es un tema ya más estructural en cuanto a que se tiene que difundir más el taekwondo en sí. Soy taekwondista antes de artista marcial de Poomsae. Para poder obtener un resultado tenemos que tener competencia, y para tener competencia tiene que haber profesores profesionales.





¿Cuánto influye el poco espacio para los deportistas?

Siento que también muchas veces nos olvidamos de que hay talentos que pueden quedar en el camino. Cómo nos podemos dar a conocer es mediante los medios de comunicación masiva: televisión, el periódico, las redes sociales. Todo es cuestión de interés y de que venda, es cuestión de que nosotros nos volvamos interesantes para las empresas las cuales van a aportar capital a los canales para poder publicitarnos.





¿Qué se viene para ti luego de los Juegos Panamericanos?

Bueno, posterior a estos Juegos Panamericanos, lo que he pensado es primero replantearme varias cosas en mi vida, replantear mis proyectos deportivos, mis proyectos personales, profesionales y vivir el presente. Ahorita no es que haya un objetivo ya que los Juegos Olímpicos nosotros no participamos de estos, no somos una modalidad olímpica. Pronto estaré dando noticias al respecto.

