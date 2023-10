Y antes de partir a Santiago, Diego Elías conversó con Depor sobre lo que espera conseguir en la máxima cita multideportiva de la región y el sueño de ganar más de una oro en este Panamericano. Además, el ‘Puma’ se refirió a la reciente inclusión del squash en el ciclo olímpico para Los Angeles 2028 y su lucha constante por volver a ser el número uno.

Ya faltan pocos días para tu participación en Santiago 2023, ¿cómo te encuentras?

Bien, ya llevo en Lima un par de días, vine para juntarme con todo el equipo, entrenar con ellos y ya el viernes salir para Santiago. De por sí, en los últimos 18 meses he venido poco a Lima, solo por un par de semanas para ver a mi familia. Y estamos ante una oportunidad bastante grande en los Panamericanos para poder ganar un segundo oro. Ojalá podamos ganar más de una medalla.

El sueño es ser bicampeón panamericano...

Sí, ya llevo bastante tiempo jugando de squash, yo estoy yendo a los Panamericanos desde Guadalajara, en 2011 fue la primera vez que fui, después gané la medalla de plata en Toronto y el oro de Lima, y ahora tengo la oportunidad de ganar un segundo oro, que sería algo increíble para mí. Ganar en Lima fue un sueño para mí, fue algo especial, ahora me encantaría repetir eso y poder ser bicampeón.

Tu mente solo está enfocado en el oro...

Si, aunque siento que para mí estos serán los Panamericanos con más nivel en squash, creo que deben haber 10 o 12 jugadores entre los 60 primeros del mundo, entonces son partidos ya más duros desde octavos de final. Sería algo increíble poder ganar, ya llevo 10 años como profesional jugando en muchas partes del mundo, jugando partidos muy importantes y tengo un poco de experiencia en eso, pero igual unos Juegos Panamericanos representando al Perú es totalmente diferente.

Diego Elías ha ganado 14 títulos dentro del circuito de la PSA. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Santiago 2023 te toma en buen momento por el inicio de la temporada 23/24 en la PSA...

Sí, comencé en las finales de agosto en París, en un torneo Platinum donde llegué a la final. Después a la semana siguiente estuve en Qatar y también alcancé la final y en el US Open perdí en semifinales. Me siento super bien, siento que hice una buena pretemporada para llegar bien a esos torneos, pero lo más importante de este fin de año siempre fueron los Juegos Panamericanos.

En Lima 2019 no solo te llevaste el oro, también un bronce en dobles, ¿competirás en ambas modalidades?

Sí, otra vez voy a participar también en dobles con Alonso Escudero, nos llevamos el bronce en Lima y esperemos mejorar eso. Todas las parejas están al mismo nivel, así que va a estar para cualquiera. También hay una tercera modalidad que son por equipos y estaré ahí, Perú nunca ha sacado una medalla por equipos y ojala ahora pueda ser la primera vez.

Tres medallas de oro en Santiago, ¿cómo suena?

Eso sería increíble, siento que en individual y dobles es bastante probable, y ojalá por equipos podamos dar la sorpresa también.

En el circuito de la PSA se está dando una bonita rivalidad por la cima con el egipcio Ali Farag, ¿cómo vives esa lucha?

Sí, ha sido algo bastante bonito ser parte de una rivalidad así en el squash, siento que no pasa tan seguido. Desde febrero o marzo, le hemos sacado un poco de ventaja al resto, y desde ahí hemos estado luchando, hemos jugado como cuatro o cinco finales de torneos grandes y siento que cada vez sigo mejorando, sigo ganando experiencia. Recién tengo 26 años, yo sé que llevo un montón de años en el tour, pero sí, siento que tengo todavía varios años más, y ojalá pueda estar en el número uno en algunos años.

A inicios de año lograste ser el número uno por primera vez, ¿cómo se sintió cumplir ese objetivo?

La verdad fue un momento bastante raro, porque cuando llegué a ser número uno fue en pleno torneo, y en uno de los torneos más importantes del año, que es el British Open. Fui número uno porque otro jugador perdió, entonces se sintió raro, porque todavía me quedaba todo un torneo por delante, la verdad no lo pude disfrutar tanto en ese momento, y cuando terminó el torneo, a las dos semanas fue el Mundial. No se pudo disfrutar tanto, pero después, cuando terminó la temporada a finales de junio, como que me di cuenta de lo que había hecho, y sí, la verdad es un sueño que he tenido toda mi vida, y lo he disfrutado muchísimo.

Estas semanas han sido históricas para el squash, será un deporte olímpico en Los Angeles 2028...

Sí, es una de las noticias más lindas que he escuchado en mi vida, en toda mi carrera, es algo que el squash ha luchado por muchos años, y por fin llegó el momento de que sea un deporte olímpico. En cinco años, voy a tener 31, siento que voy a estar todavía en un buen momento, probablemente en el pico de mi carrera, me voy a preparar para ello y ojalá pueda traer una medalla olímpica.













