El último domingo, Cristhian Pacheco volvió a teñir su nombre de oro con la presea dorada en maratón 42k. Con un tiempo de 2h11m14s, ‘Pachequito’ ratificó su condición de ser el mejor de la región y puso en alto la bandera peruana. Y aunque no todos los días se es bicampeón panamericano, el atleta huancaíno no puede ocultar su preocupación por la realidad del fondismo peruano y la falta de apoyo económico. Depor conversó con el medallista de Santiago 2023 sobre su más reciente logro, pero también sobre cómo la ausencia del Estado y la empresa privada afectará a los nuevos valores en un par de años.

Cristhian objetivo cumplido, eres bicampeón panamericano...

Sí, objetivo cumplido, estoy feliz de haber ganado la medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago, era el objetivo de este año. Ahora ya estoy en Lima para seguir entrenando y el próximo objetivo es París 2024.

¿Salió todo como se había planificado en la estrategia?

La estrategia se planifica según la competencia, el recorrido, los kilómetros y dependiendo de con qué deportistas estés corriendo al lado. Cada competencia es diferente, pero en estos Panamericanos tratamos de tener paciencia y tranquilidad para llevarnos el triunfo.

Esos últimos metros fueron un calco de Lima 2019, solo yendo a la meta y con la bandera peruana en tu espalda, ¿fue algo espontáneo?

Ya en los últimos kilómetros ya sabía que iba a ganar, seguí el mismo paso hasta casi llegar a la meta y fue donde me encontré con la bandera peruana, porque la mayoría estaba con la bandera de Chile. No estaba planificado, porque las personas estaban haciendo barra para Chile, creo que habían solo tres banderas de Perú y pude agarrar una hasta mi llegada.

Se logró doble podio panamericano con Luis Ostos, ¿hubo alguna estrategia conjunta?

No planificamos nada especialmente, porque no se puede planificar nada una hora antes o un día antes, todo se planifica al momento durante la competencia, lo que sí trabajamos desde un día antes con el tema de la hidratación. En algunos tramos compartí hidratación con Ostos, ya que hubo kilómetros que no pude agarrar el agua. Lo he felicitado por su tercer lugar, la luchó hasta el último.

En maratón, logramos una medalla de oro y dos de bronce, prueba de que somos potencia en la región...

Pienso que siempre el fondismo ha dado logros a nuestro país, no solo mi persona, Gladys o Luis, sino desde años anteriores ha habido atletas que han ganado en maratón. Cada año que pasa se mejora el nivel y el rendimiento de los deportistas. Aunque ahorita no estamos en un buen nivel deportivamente hablando en el fondismo, ya que hay pocos deportistas en Perú. De aquí a cuatro, ocho años creo que va a ser bastante complicado ganar una medalla panamericana en maratón, porque detrás de nosotros no hay deportistas que puedan correr así de fuerte la maratón . En mujeres tampoco, antes había una Inés Melchor, Gladys, Jovana de la Cruz, pero ya no hay muchas deportistas. No todo va a ser eterno, hay temporadas que son 15, 10 años de estar en la cúspide, pero también tenemos que sembrar nuevos semilleros, ya que cuando uno esté cerca al retiro, los nuevos talentos ya puedan dar pelea. Por eso, quiero decirle al Estado, al IPD, a mi federación que es muy poco con lo que se nos apoya. Deberían venir a Junín, a Huancayo, donde está la cuna del fondismo, y apostar por nosotros, pero de verdad, como debe de ser. También pedir a la empresa privada que nos apoye, porque todos tenemos el mismo sueño que es tener una medalla olímpica.

¿Por qué no están habiendo nuevos fondistas?

En primer lugar, por falta de apoyo. Nuestra federación y el IPD sí apoya, pero es mínimo, lo hacen no cuando inicias tu vida deportiva, sino cuando recién empiezas a obtener logros. Nosotros recibimos una subvención de 3000 a 3200 soles y hay que hablar de la realidad, a veces no nos alcanza, porque tenemos hijos, familia y muy aparte los implementos deportivos. Una zapatilla para poder competir en la maratón no baja de 1300 soles, un short no baja de 200 soles, necesitamos implementos para poder entrenar. No solo necesitamos un par de zapatillas, necesitamos varias. La etapa de alimentación también, tenemos que tener un nutricionista, llevar un plan para poder estar en peso, no perder masa muscular. Necesitamos hidratación, fisioterapias, masajes. No solo entrenamos en Huancayo, también nos tenemos que mover a otros lados, necesitamos ese dinero para cubrir nuestros gastos. Ahora estoy con Nike y la federación me subvenciona, que es mínimo, y así estoy luchándola, pero la verdad la plata no alcanza. Yo te hablo de mi persona, pero si hablamos de las generaciones que están detrás es peor, porque ellos no tienen marcas, no apuestan por ellos, porque recién se están iniciando, la federación o el IPD no les dan ni diez céntimos. Los jóvenes que están saliendo no tienen para sus zapatillas, no tienen alimentación ni dónde alojarse, porque muchos viven lejos. La presidenta [Dina Boluarte] deberían venir a Huancayo y ver cuál es nuestra realidad, verá que tampoco tenemos infraestructura adecuada donde poder entrenar.

Te tocó padecer todo lo que mencionas sin el apoyo esperado...

Sí, mi objetivo es tener una medalla olímpica, pero solo no lo voy a poder. Ya intenté en Río, intenté en Tokio, pero solo no se puede, necesitamos el apoyo del Estado, de la empresa privada, del IPD, de la federación, todos juntos por un mismo objetivo, solo así creo que podremos tener una medalla olímpica y tener muchos deportistas de alto nivel. Si no, va a ser muy difícil y no van a haber muchos semilleros ni deportistas que puedan correr bien.

Luego de ganar el oro, revelaste que te habías caído semanas antes de tu competencia, ¿qué pasó?

Sí, fueron cuatro semanas antes de los Juegos, había acabado de entrenar 36 kilómetros, estaba cansado, regresé a mi casa y estaba en sandalia, bajé las escaleras y me resbalé. Gracias a Dios no fue una lesión, solo golpes que sí fastidiaron un poco los entrenamientos, pero cuando uno tiene un objetivo no lo abandona y acá estamos con la medalla de oro.

¿En qué porcentaje de tu nivel llegaste a Santiago?

No pudimos llegar al 100%, pero podría decir que llegamos con un 60 o 70%, porque había dolores, pero con mi entrenador [su hermano Raúl] pudimos planificar todo bien y poder ganar, ya que todos los que estaban ya los conocía, analizamos a cada uno, buscamos su punto débil y aprovechamos nuestras capacidades.

¿Ahora qué es lo que se te viene?

Este este fin de semana voy a viajar para Francia para algunos temas comerciales y de pasado voy a aprovechar como es el cambio de horario, la alimentación, el clima y el recorrido de los Juegos Olímpicos, porque ya estamos a ocho meses. Después, regreso a Huancayo y tendré dos semanas de recuperación, estamos hablando de la primera semana de diciembre y ya para marzo del próximo año salir a competir en Estados Unidos y llegar al 100% para París.





