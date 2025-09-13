Contacto
Canelo Álvarez vs. Crawford EN VIVO: minuto a minuto hoy gratis vía Netflix por Internet en tu país
Sigue EN VIVO todos los detalles de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde Las Vegas con este minuto a minuto.
Terence Crawford pondrá en juego su invicto de más de 40 peleas. El dominio de Canelo Álvarez en su categoría, por casi años, podría significar también un empuje o ventaja en la contienda. En la actualidad, ostenta un impresionante récord de 63-2-2 con 39 nocauts.
La pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se desarrollará en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, con una capacidad de más de 60mil espectadores. Las acciones serán transmitidas de manera única por la señal de Netflix. Cabe resaltar que estará en juego el título de peso supermediano.
El combate entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford está programado para este sábado 13 de septiembre desde las 10:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:30 a.m. del domingo 14; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:30 p.m.; en México a las 9:30 p.m.; y en España a las 5:30 a.m. del domingo 14.
¡Bienvenidos, lectores de Depor! Sigan este minuto a minuto de la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Canelo Álvarez es el primer boxeador masculino en la era de los 4 cinturones (desde 2004) en ser dos veces campeón indiscutible en la misma categoría de peso.