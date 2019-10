Una carta para Juan Pablo Varillas: 'Día de Franco', la columna de Franco Lostaunau

Nuestro país no merece ningún título de tenis. Varillas, los triunfos son tuyos y de tu familia. De nadie más. Ni del IPD, ni de la Federación de tenis. Mucho menos de todos los peruanos. Son todo tuyos. Por tu dedicación y sacrificio. Porque sólo con un auspiciador viajan tú y tu maleta a treinta torneos al año, no precisamente en las mejores condiciones. Porque invertiste casi sesenta mil dólares en esos viajes y perdiste mucho más de lo que ganaste y seguiste ahí, luchándola. Y principalmente porque, sin muchas luces, te volviste competitivo en un lugar en donde el apoyo es mínimo. Tus triunfos son consecuencia de tu trabajo y de nada más.

Hace poco, cuando aún eras 332 en el ranking ATP, te pregunté por la diferencia entre un top 100 y tú. Fuiste muy claro en la respuesta: “El nivel es casi el mismo, la desigualdad está en los momentos importantes del partido. Los puntos claves te los ganan los top 100. A mí me falta esa confianza. Pero estoy seguro de que ganando un partido importante y metiendo dos o tres Challengers puedo llegar a ese nivel”. Mírate ahora, ganaste doce partidos seguidos. Barriste a Hugo Dellien (79) y Federico Delbonis (77) y conseguiste dos Challengers consecutivos. Ya estás en ese nivel.

Yo seguí muy de cerca tus dos títulos. Inclusive una semana antes te fui a ver al torneo de Buenos Aires. Te quedaste en octavos de final pero diste grandes pasos. Vi cómo apabullaste al argentino Farjat y luego cómo rompiste la mala racha peruana de no poder vencer por once años a un top 100, ganándole al boliviano Dellien. Ahí me di cuenta de que ya eras otro jugador. Te vi con una confianza distinta. Te convertiste en un tenista que no especula con su forma de jugar. Uno más agresivo, que busca el punto, presiona al rival y ya no espera el error. Además, mejoraste tu entrada a la net y tu saque complicó siempre al de al frente. Yo ya podía oler lo que estaba por venir.

Catorce días después ascendiste 171 posiciones y llegaste hasta el número 161 del mundo. Atraviesas el mejor momento de tu carrera y estás a puertas de cumplir tu gran sueño de poder jugar un Grand Slam el próximo año. Es verdad que será muy complicado porque en las clasificatorias serán 128 tenistas batallando por 16 cupos, pero en tu deporte siempre se te hizo todo difícil, ¿o no?

Otra situación complicada será mantener el nivel para el Challenger de Lima, que empieza mañana. Vendrán tenistas importantes como por ejemplo el italiano Marco Cecchinato, quien en febrero se ubicó en el puesto 16 del ranking venciendo a Djokovic y a Wawrinka. Pero tú ya confirmaste que estás para esos retos. Que las desigualdades con los Cecchinato, Delbonis y Mayer se han esfumado y que eres capaz de ganar los puntos importantes como un top 100. Esta semana, seguramente con más luces encima, tendrás otra bonita prueba para demostrarte a ti mismo la clase de tenista que eres. Por ti y para ti. Campinas y Santo Domingo sólo fueron el comienzo. Ahora se viene lo bueno.

