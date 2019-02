Son leyendas: ¿Batista y Goldberg serán los nuevos fichajes de All Elite Wrestling?

All Elite Wrestling (AEW) quiere seguir haciéndose fuerte en el mundo del wrestling y competir a la para con WWE. Es por eso que, después de fichar a Kenny Omega, sigue en busca de leyendas de la WWE en actividad, como Batista y Goldberg , para sumarlas a sus nuevos proyecto.

Billy Gunn, productor de la compañía en crecimiento, AEW confirmó que sería de gran ayuda para los jóvenes talentos de la compañía contar con figuras de la talla de Batista y Goldberg, leyendas del wrestling de todos los tiempos.

"¿Le darían más notoriedad y prestigio a la empresa? Sí. ¿Creo que necesitamos poner el foco de atención en ellos? No. En la última etapa de New Age Outlaws en WWE, ayudamos a The Usos a llegar al siguiente nivel. Tenían el talento, pero les faltaba un pequeño empujón. Creo que el mismo rol deberían adoptar Batista y Goldberg si vinieran. Deberían ser conscientes de que vendrían a ayudar a nuestros jóvenes talentos, no a destacar por encima del resto", aseguró Gunn.

Sin embargo, eso no le quita el sueño por ahora. El productor está concentrado al máximo en lo que será el Double or Nothing en mayo. "Ahora mismo, estamos centrados en ello. La empresa acaba de arrancar. Estamos sin estrenar. Es un gran momento para los fans del wrestling y para nosotros como empresa. AEW será una alternativa a la programación de WWE. Se está cociendo a fuego lento, pero el resultado será exquisito", concluyó.