¡Arrancan con todo! Mira la cartelera completa de Dynamite, el nuevo programa semanal de AEW [FOTOS]

Después de cuatro eventos (Double or Nothing, Fyter Fest, Fight for the Fallen y All Out), la All Elite Wrestling, por fin, estrenará su programa semanal en TNT Drama (hoy a las 7 de la noche, hora peruana). Se llamará AEW Dynamite.

Le hará la competencia a NXT, el show amarillo de la WWE, que se transmite por USA Network. Para ganar, el nuevo programa ya dio a conocer su cartelera y la pelea que buscará atraer toda la atención de los fanáticos será la protagonizada por The Young Bucks (Nick y Matt Jackson) y Kenny Omega contra Chris Jericho, Santana y Ortiz.

Pero eso no será todo. Jon Moxley (o Dean Ambrose en WWE) también estará presente en AEW Dynamite. Por su parte, Cody Rhodes tendrá una lucha contra Sammy Guevara; mientras que PAC (Neville) chocará con Hangman Page.

Las otras peleas confirmadas son la de MJF contra Brandon Cutler, y el combate femenino entre Riho y Nyla Rose. Es necesario mencionar que este AEW Dynamite se llevará a cabo en el Capital One Arena de Washington D. C.

