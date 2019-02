¡Arrasaron! AEW vendió todos los boletos disponibles de su evento Double or Nothing durante la preventa

All Elite Wrestling (AEW) se viene con todo. Ayer, la empresa puso en venta los primeros tickets para el evento Double or Nothing, que se celebrará el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y cuya capacidad es para 16 800 espectadores.

La preventa inicio a las 3 de la tarde (hora peruana) y al finalizar el día ya se habían acabado todos los boletos disponibles. No se sabe exactamente cuántos tickets fueron vendidos. Sin embargo, algunos fanáticos publicaron en sus redes sociales que tuvieron inconvenientes para adquirir una entrada.

Para aquellos que no pudieron conseguir un boleto, mañana miércoles 13 de febrero desde el mediodía podrán hacerlo en la página web allelitewrestling.com. El evento Double or Nothing tendrá como combate principal el Chris Jericho vs. Kenny Omega.

Cabe señalar, que la empresa AEW realizará un evento de lucha libre por mes hasta que comience su programa en televisión. Empezarán con Double or Nothing en mayo. No se sabe cuándo será el de junio. Pero el evento de julio se realizará en Jacksonville, Florida.