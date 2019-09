Gastón Bolaños, listo para el Bellator 226: "Ganándole a Carey, demostraría cuánto he evolucionado como peleador de MMA"

Luego de cinco meses de ausencia, el peruano Gastón Bolaños regresará a la acción este sábado para enfrentar al estadounidense Daniel Carey en la cartelera estelar de Bellator 226 , en el SAP Center de San José en California (9:00 pm/FOX Sports).

En la previa, el 'Asesino de Sueños' conversó con Depor para contar detalles de su preparación y expectativas de cara a su pelea. Y es que con una racha de cuatro victorias consecutivas, Gastón Bolaños va en busca de un nuevo triunfo.

Gastón, ¿cómo ha sido este campamento?

Este campamento ha sido muy bueno, me he preparado de la mejor manera. Estoy listo, siento que esta pelea me es favorable.

En qué áreas te has preparado más para esta pelea?

Me he preparado en todas las áreas, en todo lo que es MMA (artes marciales mixtas). Hoy en día, hay que ser completo, eso es lo que quiero convertirme en el peleador más completo.

¿Es una motivación pelear en San José, ciudad donde resides?

Si, pelear aquí es motivador, aunque también hay presión, pero es lo que más me gusta pelear en frente de la gente que conozco, mis amigos, mi familia. Eso me motiva dar lo mejor de mi.

¿Qué sabes de tu rival, Daniel Carey?

Sé que llega de una derrota, pero tiene más peleas que yo. Siento que va a salir con todo, tendré cuidado. Con mi equipo, hemos estado estudiando lo que pueda hacer en la jaula.

¡Cómo crees que se desarrollará la pelea?

Va empezar muy rápido. Creo que no habrá ningún momento de pausa, siento que saldremos con todo.

Gastón Bolaños entrena en el Combat Sports Association de San José. (MMA Junkie) Gastón Bolaños entrena en el Combat Sports Association de San José. (MMA Junkie) MMA

Carey tiene dos victorias por sumisión, crees que intentará llevar la pelea al suelo, ¿cómo te has preparado para ello?

Sí, con mi equipo hemos visto que tiene peleas ganadas por sumisión. Hemos trabajado esa área para poder que pueda defenderme si la pelea entra a ese escenario.

Gastón, tus cuatro últimas victorias han sido por KO o TKO, ¿buscarás acabar el combate contra Carey?

Siempre me preparo para tres rounds, los nocauts llegan solo, no los busco. Me alisto para hacer una pelea dura y buscar ganar.

Bellator te anunció como parte de unos afiches para este evento, ¿sientes que la organización te toma en cuenta como una de sus principales figuras en ascenso?

Sí, siento que soy una de las figuras en ascenso en la organización, poco a poco he estado demostrando de lo que soy capaz. Esta vendrá a ser mi séptima pelea en dos años en Bellator.

De ganarle a Carey, ¿qué tan cerca de una posibilidad titular quedarías?

Si le gano, no sé que tan cerca esté de un título ahora que hay un torneo Grand Prix (categoría peso pluma), es algo que ahora no pienso, porque lo quiero es seguir mejorando. Ganándole a Carey, demostraría cuánto he evolucionado como peleador de MMA

Si todo marcha bien y te llevas la victoria, ¿planeas pelear una vez más en el año?

Gane o pierda, obvio que siempre estamos pensando en ganar, creo que quisiera tener una pelea más para seguir creciendo, quizá a fin de año, ya sea en MMA o en kickboxing.

