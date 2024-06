Hace cuatro meses, Daniel Marcos estuvo cerca de sumar su tercera victoria en la UFC, venía dominando al chino Aoriqileng y nada hacía pensar que no se llevaría el combate; sin embargo, en el segundo round, un golpe bajo involuntario hizo que su rival no pudiera continuar y dejara la pelea sin resultado (’no contest’). La molestia fue evidente, ‘Soncora’ estaba haciendo un buen trabajo, pero esa acción aislada cambió sus planes. Lejos de sentir frustración o quedarse en el tema, siguió trabajando y ahora está ante una nueva oportunidad para volver a sonreír.

Nuestro compatriota de 31 años, que aún mantiene su invicto como profesional (15-0-1), enfrentará este sábado al estadounidense Jhon Castañeda de 32 años (21-6) en la cartelera del UFC Fight Night en Kentucky, en un combate de peso gallo (61 kilos). Y en la previa a su cuarta presentación en el octágono, ‘Soncora’ conversó con Depor sobre cómo fue su preparación, qué espera de su rival de turno y cuál será la fórmula para lograr su primer triunfo del 2024.

Daniel Marcos pertenece en Perú al equipo de 'Los Perros Sarnosos' de Héctor Iberico. (UFC Brasil)

Ya quedaste listo para tu pelea contra John Castañeda, ¿cómo ha sido este campamento de preparación?

Me siento muy bien, ha sido espectacular este campamento. Hemos estudiado mucho al rival, cómo comienza y acaba los rounds, teniendo en cuenta sus debilidades y habilidades. Son las grandes ligas y es lo que se tiene que hacer para lograr el objetivo, lo que van a ver es el trabajo duro que hemos hecho con todo el equipo. Vamos ir a imponer nuestro juego y llevarnos la victoria.

Cada campamento es diferente, ¿qué has trabajado en estos meses?

Así es, cada campamento es diferente, no todos los rivales son iguales. Lo que ha cambiado un poco más en mí es que ahora veo las cosas diferentes, este campamento he evolucionado todo. Ahora tengo a mi profesor Héctor Iberico aquí y es un plan que veníamos trabajando desde hace 10 años que tengo en el deporte. Sabíamos que un día íbamos a estar acá. Es el tiempo lo que va a definir, estoy seguro de que las cosas se van a dar muy bien para mí.

Es la primera vez que tendrás a tu coach en Estados Unidos, ¿te servirá de motivación extra?

Sí, él fue una de las personas que creyó en mí desde que me vio. Ahora también tengo a mis otros entrenadores de Florida y hemos complementado todo, sabemos a dónde queremos llegar. El equipo se está juntando, que era lo que yo quería, que juntemos el equipo de Perú con el de Estados Unidos. Tenemos muchas cosas que aprender y seguir, pero se está haciendo un equipo muy fuerte.

Será tu segunda pelea del año, la primera terminó en ‘no contest’, ¿cómo te sobrepusiste a ese desenlace?

Con respecto a la pelea que acabó en ‘no contest’, para mí es una victoria, porque yo estuve ganando, la gente lo pudo ver. Mis peleas las analizo muy bien, hice un buen trabajo y siempre me gusta ser mejor en cada pelea. Para mí, eso ya quedó en el pasado, estoy enfocado en lo que haré ahora. Hay cosas que uno no puede controlar, ya ahí uno tiene que tener la paciencia de ser disciplinado y sobre todo tener la mente fría en estas situaciones. No me puedo quedar con lo que pasó atrás, solo me queda seguir entrenando y evolucionando.

Durante este tiempo de preparación, ¿también pusiste a prueba tu paciencia?

Sí, yo estoy 100 % mentalizado. No me quejo de absolutamente nada, las cosas pasan porque tienen que pasar. Siempre estoy preparado y listo para pelear. Yo sabía que iba a tener una oportunidad, solo había que estar siempre listo. Sé que aún me falta mucho por alcanzar y no puedo estar pendiente del pasado, mi presente ahora es enfrentarme a Castañeda, destruirlo y no llegar a la decisión de los jueces.

¿Cómo así se concreta esta pelea?

Apenas regresé a Estados Unidos, me quedé una semana y ya me estaban diciendo para pelear. Estas son las grandes ligas y las oportunidades le llegan al que está preparado, soy de las personas que me mantengo preparado y listo. Sé que la gente me ha visto muy diferente, todavía me falta mucho por demostrar, no han visto todas mis armas.

Jhon Castañeda, rival de turno de 'Soncora' Marcos, viene de dos victorias seguidas en la UFC. (UFC)

¿Qué sabes sobre tu rival?

Sabemos que tiene muchas peleas en la UFC, ningún rival es fácil, estas son las grandes ligas. Creo que hemos estudiado bien al rival. Sé lo que realmente puedo hacer y ese día voy a salir a dar un espectáculo, dar guerra y representar bien a mi bandera.

¿Cómo crees que será la pelea?

Creo que la pelea se va a dar de pie, lo más probable es que me quiera tumbar o que sienta mi poder y baje. Estoy totalmente seguro de lo que puedo hacer, si quiere ir al piso, no hay problema. Mi espalda no va a estar en la lona, su espalda sí. Cuando sienta mis golpes, se va a querer levantar y lo digo ‘esta pelea se va a acabar en el segundo round’. Voy a salir a demolerlo y acabarlo, no voy a esperar a que los jueces den el resultado.

Venimos de una racha negativa este año, con ninguna victoria en la UFC, ¿sientes una presión o motivación para conseguir esa primer triunfo del 2024?

Lo único que te puedo decir es que respeto el trabajo de todos los peleadores. La gente puede criticar o decir muchas cosas, pero recuerdo que hace dos años, solo teníamos un participante en la UFC, ahora tenemos siete. Está llegando otro que peleará en el Contender Series. Estamos bien en realidad, somos siete peruanos, la gente no lo ve de esa forma. Creo que ya deberíamos como peruanos apoyarnos siempre. Esto recién ha comenzado, estamos en junio, recuerden que estamos en las grandes ligas y nada es fácil.

¿Buscarás darle la primera victoria a Perú en el año?

En realidad, yo no estoy mirando el trabajo de nadie. Yo trabajo siempre para el Perú, no puedo cargar el saco de nadie, yo hago mi trabajo y voy a salir a ganar, eso es lo único que puedo decir, a ganar y destruir para levantar la victoria peruana en Estados Unidos.

Los peruanos que pelearon este año en la UFC Resultado Vía Gastón Bolaños Derrota Nocaut técnico Claudio Puelles Derrota Decisión dividida Daniel Marcos Sin resultado Golpe accidental Luis Pajuelo Derrota Sumisión James Llontop Derrota Sumisión Kevin Borjas Derrota Nocaut técnico





