Este sábado 6 de mayo, el mundo del boxeo se paralizará para presenciar la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder, enfrentamiento que tendrá lugar en el Estadio Akron, de Jalisco. Si bien el combate ha generado mucha expectativa a raíz de que será la primera vez que el pugilista tapatío asumirá un encuentro tan importante en tierra mexicana, la emoción no es de todos. Y es que a raíz del alto precio de los boletos para asistir al evento, no se ha vendido la cantidad esperada.

Como era de esperarse, los organizadores del evento han empezado a preocuparse a un día de presenciar la pelea entre el mexicano y el inglés. Por este motivo, optaron en ofertas las entradas en cancha al 2-1. Por el momento, no se conoce cuántos asientos fueron vendido, pero diferentes medios aseguran que se trata de una estrategia para llenar el recinto de Jalisco.

Ticketmaster, a través de su web, dio a conocer los precios para ver la pelea. No obstante, sorprende que las más caras sobrepasan los 50 mil pesos (aproximadamente 2815 dólares), sobre todo porque el Estadio Akron, recinto donde ejerce de local el Chivas de Guadalajara, puede albergar 46,355 personas, sin contar el espacio a nivel de campo.

Eso sí, los boletos al nivel de campo son los que aún se encuentran a la venta. Estos rodearán el ring en donde se batirán a 12 rounds el pugilista tapatío y el nacido en Reino Unido.

Precios de los boletos para la pelea entre Canelo vs. Ryder:

Bronce : 9 mil 600 pesos

: 9 mil 600 pesos Plata : $11 mil 600 pesos

: $11 mil 600 pesos Oro plus : $16 mil 600 pesos

: $16 mil 600 pesos Platino : $41 mil 600 pesos

: $41 mil 600 pesos Diamante : $46 mil 600 pesos

: $46 mil 600 pesos Ring Side: $51 mil 600 pesos

Es necesario mencionar que esta pelea ha generado alta expectativa, puesto que se pondrán en juego los cinturones de peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, los cuales se encuentran en poder de ‘Canelo’ Álvarez.

‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder: horarios del combate

México : 22:00 horas

: 22:00 horas Colombia: 23:00 horas

Perú : 23:00 horas

: 23:00 horas Ecuador: 23:00 horas

Panamá : 23:00 horas

: 23:00 horas Argentina: 1:00 horas del domingo

Chile : 1:00 horas del domingo

: 1:00 horas del domingo Uruguay: 1:00 horas del domingo

Venezuela : 00:00 horas del domingo

: 00:00 horas del domingo Estados Unidos: 22:00 horas / 19:00 horas (Este / Pacífico)

España: 5:00 horas del domingo

¿Dónde ver la pelea entre Canelo vs. Ryder?

En México y Sudamérica, ESPN será el canal encargado de la transmisión EN VIVO de la pelea entre Saul ‘Canelo’ Álvarez y John ‘The Gorilla’ Ryder. En tanto, para Estados Unidos, DAZN será el encargado de llevar a cabo la difusión del combate. Ten en cuenta que en la plataforma web de Depor te traeremos todas las incidencias de esta pugna.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.